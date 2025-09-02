Nigeria: Un tiers des sociétés cotées au NGX n'ont pas versé de dividendes depuis cinq ans

Quarante-cinq des 146 entreprises cotées à la Nigerian Exchange Limited (NGX) n'ont pas versé de dividendes depuis au moins cinq ans.

Quarante-cinq des 146 sociétés cotées à la Nigerian Exchange Limited (NGX) n'ont pas versé de dividendes depuis au moins cinq ans, laissant les actionnaires sans revenus en espèces malgré quelques fortes hausses du cours des actions.

Les entreprises qui ne versent pas de dividendes couvrent plusieurs secteurs, notamment les biens de consommation, l'assurance, les soins de santé, les TIC et les biens industriels. Des sociétés telles que DN Tyre & Rubber, International Breweries, Royal Exchange, Omatek Ventures et NCR Nigeria y figurent en bonne place. Certaines, comme Secure Electronics et Daar Communications, n'ont jamais versé de dividendes depuis leur introduction en bourse.

Les informations financières publiées montrent que nombre de ces entreprises ne sont pas rentables, tandis que d'autres déclarent des bénéfices irréguliers ou faibles qui ne leur permettent pas de verser des dividendes. International Breweries, par exemple, a affiché une perte de 113 milliards de nairas en 2023, mais a renoué avec les bénéfices au premier semestre 2025. SCOA a déclaré un bénéfice de 342 millions de nairas au premier semestre 2025, dépassant les bénéfices de l'année 2024, mais n'a toujours pas versé de dividendes.

Malgré cette sécheresse, certaines "actions silencieuses" telles que SCOA, FTN Cocoa et Ellah Lakes ont gagné plus de 100 % depuis le début de l'année, ce qui soulève des questions quant à la durabilité de telles hausses sans le soutien des dividendes.

Points clés à retenir

La persistance d'actions sans dividende sur le NGX met en évidence un écart structurel entre les performances du marché et la valeur actionnariale. Les dividendes restent l'une des rares sources de revenus fiables pour les petits investisseurs nigérians, mais une entreprise sur trois n'a pas réussi à récompenser ses actionnaires depuis des années. Pour certaines, les pertes expliquent la sécheresse.

FTN Cocoa a affiché des pertes combinées de plus de 20 milliards de nairas en 2023-24, et Ellah Lakes n'a pas encore réussi à sortir de la spirale des pertes. Mais d'autres, comme SCOA et John Holt, ont déclaré des bénéfices occasionnels sans paiements, frustrant les investisseurs qui restent bloqués dans de l'"argent mort".

Selon les analystes, cette tendance est le signe d'une faible discipline en matière de capital et d'une visibilité limitée des flux de trésorerie dans de nombreuses entreprises cotées en bourse. Les hausses de prix des actions déficitaires mettent en évidence les opérations spéculatives plutôt que la force fondamentale. Pour les investisseurs à long terme, la leçon à tirer est qu'un historique de dividendes cohérent reste un meilleur indicateur de durabilité que les gains boursiers à court terme.