Cote d'Ivoire: Le bénéfice de la Société Générale CI augmente de 10 % malgré la hausse des créances douteuses

La Société Générale Côte d'Ivoire, cotée à la BRVM, a enregistré un bénéfice net de 53 milliards de francs CFA (89,3 millions de dollars) au premier semestre 2025, en hausse de 10 % en glissement annuel, soutenu par la hausse des revenus nets d'intérêts et la baisse des coûts. La filiale ivoirienne du groupe bancaire français détient près de 19% du marché local du crédit et 15% des dépôts.

Le produit net bancaire a progressé de 1 % à 132 milliards de francs CFA, la hausse de la marge nette d'intérêt ayant été compensée par une baisse de 9,5 % des commissions. Les charges d'exploitation ont diminué de 3,9 %, ce qui a permis d'améliorer le coefficient d'exploitation de 38,9 %.

Le portefeuille de crédit de la banque a montré des signes de tension. Les prêts non productifs ont augmenté de 12,8 % pour atteindre 7,8 % du total des prêts, tandis que la couverture a chuté de 97 % à 91 %. Le coût du risque a augmenté de 7 % pour atteindre 18,4 milliards de francs CFA, ce qui a partiellement pesé sur la rentabilité.

Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 9 % à 2 935 milliards de francs CFA, portant le total des actifs à 3 724 milliards de francs CFA (+6 %). Les prêts nets ont diminué de 3 %, mais le ratio prêts/dépôts s'est amélioré pour atteindre 82 %. La Société Générale CI a terminé le semestre avec un ratio de solvabilité de 17,7%, supérieur au minimum réglementaire.

Points clés à retenir

Les résultats de la Société Générale CI mettent en évidence à la fois la résilience et les risques du secteur bancaire ivoirien. La forte croissance des dépôts et la discipline en matière de coûts soutiennent les bénéfices, mais l'augmentation des prêts non productifs suggère une pression sur la qualité des actifs. Cette détérioration intervient en dépit d'un contexte macroéconomique stable, avec une croissance du PIB attendue à 6,3 % en 2025 et une inflation maintenue à 2,3 %.

La récente baisse des taux de la BCEAO devrait soutenir l'expansion du crédit, mais l'incertitude politique à l'approche des élections présidentielles assombrit les perspectives. Les banques sont confrontées au défi d'équilibrer la rentabilité et la gestion des risques dans une période de volatilité potentielle de l'investissement privé. La Société Générale CI reste bien capitalisée avec un ratio de solvabilité supérieur de près de 5 points de pourcentage aux exigences réglementaires.

Mais le maintien de la croissance dépendra de la maîtrise des créances douteuses tout en naviguant sur un marché du crédit concurrentiel. Pour les investisseurs, les résultats montrent l'importance de surveiller à la fois la stabilité macroéconomique et la capacité de la banque à contenir le risque de crédit.