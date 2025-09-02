Botswana: Le pays est confronté à une pression fiscale alors que la chute du marché des diamants s'aggrave

L'économie du Botswana est ébranlée par l'effondrement des recettes tirées des diamants, ce qui pèse sur les finances publiques et alimente les tensions sociales.

L'économie du Botswana est ébranlée par l'effondrement des recettes tirées des diamants, qui pèse sur les finances publiques et alimente les tensions sociales. Les diamants représentent 80 % des exportations du pays et un tiers des revenus du gouvernement, mais la demande a chuté en raison de l'augmentation des gemmes cultivées en laboratoire, moins chères, du ralentissement des ventes aux États-Unis et de la faiblesse de la demande de produits de luxe en Chine.

Le gouvernement prévoit un déficit budgétaire de 11 % du PIB en 2025, le plus important d'Afrique subsaharienne, et la dette devrait doubler pour atteindre 43 % du PIB. Les réserves de change ont chuté de 27 % en un an et la croissance devrait se contracter de 0,4 %. Debswana, la coentreprise de De Beers, fonctionne à environ 60 % de sa capacité.

Le président Duma Boko a déclaré l'état d'urgence en matière de santé publique, car les cliniques sont confrontées à des pénuries de médicaments, les entreprises de construction licencient leurs ouvriers et les étudiants protestent contre le retard de leurs allocations. Le gouvernement a obtenu des prêts de la Banque africaine de développement et du Fonds de l'OPEP, tout en recherchant des financements du secteur privé pour les infrastructures.

Points clés à retenir

La dépendance du Botswana à l'égard des diamants est passée du statut de force à celui de handicap. Autrefois la nation la plus riche d'Afrique par habitant, le pays est aujourd'hui confronté à la crise fiscale et sociale la plus grave qu'il ait connue depuis des décennies. L'industrie mondiale du diamant connaît des changements structurels : les pierres produites en laboratoire représenteront près de la moitié des ventes de bagues de fiançailles aux États-Unis en 2024, contre 5 % en 2019, une évolution qui ne s'inversera probablement pas.

Le FMI avertit que le déficit budgétaire du Botswana est le plus important de la région, et Moody's et S&P ont tous deux réduit les perspectives du pays à négatives. La diversification a longtemps été discutée - vers le tourisme, le cuivre, le charbon et l'agriculture - mais les progrès ont été limités. Avec plus de 40 % de la population de moins de 24 ans au chômage, le ralentissement menace la stabilité sociale.

Contrairement au pétrole, où les rebonds cycliques sont courants, les prix des diamants pourraient ne pas se redresser de manière structurelle. Sans une diversification rapide, le modèle de croissance du Botswana risque de s'effondrer, ce qui nuirait à sa réputation d'économie parmi les plus stables d'Afrique.