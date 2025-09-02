Congo-Kinshasa: Veillée à la résidence de Constant Mutamba - Les sympathisants dispersés par les forces de l'ordre

Les forces de l'ordre ont dispersé les sympathisants et partisans de Constant Mutamba rassemblés devant sa résidence, située dans la commune de Ngaliema à Kinshasa.

Cette opération musclée, menée ce mardi 2 septembre aux petites heures -- vers 3 heures du matin selon des témoins -- a causé des dégâts humains. Les mêmes sources rapportent que quatre personnes ont été grièvement blessées, dont deux jeunes hommes et deux femmes. Elles ont été acheminées au centre hospitalier SILOE, près de Gramalic.

Jusqu'à ce mardi à midi, Constant Mutamba était bel et bien chez lui. L'ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux attend, ce jour, le verdict de son procès à la Cour de cassation pour une présumée tentative de détournement de fonds publics.

Depuis plusieurs jours, les membres et sympathisants de son parti politique, Nouvelle Génération pour l'Émergence du Congo (NOGEC), campent et veillent devant sa résidence dans l'attente de ce verdict, dont l'audience de prononcé a été reportée à deux reprises.

Le ministère public a demandé à la Cour de condamner l'ancien ministre à dix ans de travaux forcés. Constant Mutamba est accusé de tentative de détournement de 19 millions de dollars américains, destinés à la construction d'une prison à Kisangani.