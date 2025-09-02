Sénégal: 54e session du Comité exécutif de l'UPCI - Malick Ndiaye plaide pour la foi et la solidarité

Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal a appelé à un retour vers les fondements de la foi et de l'esprit de solidarité. Il s'exprimait lundi 1er septembre en marge de la 54e réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI (UPCI) qui s'est ouvert à Dakar, en présence des parlementaires et des diplomates venus de l'ensemble des États membres de l'OCI pour débattre et échanger sur plusieurs thématiques majeures dont la paix, la coopération et les grands enjeux du monde islamiques.

Pour la fois, en tant que membre fondateur, le Sénégal accueillit la réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI (UPCI). Ainsi, la 54e du genre se tient dans un contexte marqué par des tensions profondes, des conflits dévastateurs et des injustices flagrantes. A cet effet, Malick Ndiaye, président de l'assemblée qui a présidé la cérémonie d'ouverture appelle à un retour des fondements de la loi et à l'esprit de solidarité.

« Nous devons revenir aux fondements de notre foi et à l'esprit de solidarité qui a présidé à la création de l'OCI, née au lendemain de l'incendie criminel de la Mosquée Al-Aqsa en 1969 », a-t-il lancé à l'intention de ses collègues membres de Comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI (UPCI).

Invoquant à ce titre, le Saint Coran qui dans la Sourate Âl-'Imrân, Verset 103 qui dit : « Et cramponnez-vous tous ensemble au ḥabl (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés. » Il indique que « Ce verset, plus que jamais, doit guider notre action collective. Notre unité est notre force. Notre solidarité est notre protection. Et nos parlements doivent être le relais de cet idéal, car nous sommes les porteurs de la voix des peuples et les dépositaires de l'espérance des générations futures. »

Cependant, concernant la question palestinienne, qualifiée de cause commune et prioritaire pour l'ensemble des pays membres, le président de l'assemblée nationale appelle ses collègues à réaffirmer leur soutien indéfectible à la solution des deux Etats mais de dénoncer avec fermeté le génocide en cours.

« Nous devons réaffirmer notre soutien soutenu et indéfectible à la solution des deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien indépendant ; dénoncer avec la plus grande fermeté le génocide en cours et les violations massives du droit international humanitaire ; rejeter sans équivoque toute tentative de judaïsation de la ville sainte d'Al-Qods, patrimoine sacré des trois religions révélées », a-t-il déclaré.

Avant de souligner que « Le Sénégal a réitéré cette position avec force lors de la Conférence internationale sur Jérusalem que nous avons accueillie à Dakar le 9 juillet 2025, organisée conjointement par l'ONU et l'OCI. »

Ainsi, aujourd'hui, avec 148 États membres de l'ONU ayant reconnu l'État de Palestine et plusieurs grandes puissances dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Espagne s'apprêtant à franchir ce pas historique, Malick Ndiaye invite l'organisation à intensifier son plaidoyer. « Nous devons intensifier notre plaidoyer.

Pour lui, « L'UPCI doit être en première ligne pour mobiliser les parlements, influencer les politiques internationales, et porter haut et fort la voix du peuple palestinien dans toutes les enceintes diplomatiques », a-t-il préconise précisant que « soutenir la Palestine, c'est défendre la justice. C'est protéger notre identité commune. C'est préserver la dignité de la Oumma. »

Malick Ndiaye a par ailleurs, appelé à « porter une vision collective, plus audacieuse et plus ambitieuse, pour bâtir une Oumma forte, respectée et influente dans le concert des nations. »