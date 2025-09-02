Ile Maurice: Retour de Muzaffar Ali Lallmamode à Réduit

Mohammad Muzaffar Ali Lallmamode, déjà impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent, a de nouveau été convoqué par la Financial Crimes Commission (FCC) ce mardi 2 septembre, pour la suite de l'enquête le concernant. Cette démarche fait suite à une demande de la police.

Âgé de 31 ans, l'organisateur d'événements musicaux connu pour avoir lancé le « Shalma Festival - bringing the magic of Tomorrow Land » avait été intercepté à Port-Louis alors qu'il circulait au volant d'une Ford Mustang.

Lors de cette intervention, les enquêteurs ont découvert en sa possession environ Rs 390 000 et 16 600 dollars américains. Le véhicule exhalait par ailleurs une forte odeur de cannabis, ce qui avait immédiatement attiré l'attention des éléments de la Divisional Support Unit (DSU).