Ile Maurice: Retour de Muzaffar Ali Lallmamode à Réduit

2 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum Rishi Etwaroo

Mohammad Muzaffar Ali Lallmamode, déjà impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent, a de nouveau été convoqué par la Financial Crimes Commission (FCC) ce mardi 2 septembre, pour la suite de l'enquête le concernant. Cette démarche fait suite à une demande de la police.

Âgé de 31 ans, l'organisateur d'événements musicaux connu pour avoir lancé le « Shalma Festival - bringing the magic of Tomorrow Land » avait été intercepté à Port-Louis alors qu'il circulait au volant d'une Ford Mustang.

Lors de cette intervention, les enquêteurs ont découvert en sa possession environ Rs 390 000 et 16 600 dollars américains. Le véhicule exhalait par ailleurs une forte odeur de cannabis, ce qui avait immédiatement attiré l'attention des éléments de la Divisional Support Unit (DSU).

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.