Ile Maurice: Décision attendue sur la motion de remise en liberté le 16 septembre

Arrêté dès son arrivée à Maurice le 9 août après avoir purgé une peine à La Réunion, l'ancien footballeur et skipper, Andy Patate, est de nouveau confronté à la justice mauricienne. Il a comparu devant la cour de Port-Louis Sud, hier, pour la présentation de sa motion de remise en liberté sous caution. Il était assisté de ses avocats, Mes Lovena Sowkhee et Rishi Hurdoyal.

L'inspecteur Sawmynaden de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Trou-aux Biches, principal enquêteur dans cette affaire, a objecté à sa libération. Selon lui, trois facteurs majeurs justifient l'octroi de la caution :

le risque de fuite, Andy Patate ayant déjà quitté le territoire pour se rendre à La Réunion dans le cadre d'un trafic de stupéfiants; le risque de récidive, comme il a déjà été impliqué et condamné pour importation de drogue par le passé à La Réunion ; et le risque d'interférence, l'enquête étant toujours en cours et un contact avec les autres suspects pourrait compromettre son bon déroulement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Six autres suspects arrêtés dans le cadre de ce même dossier avaient précédemment obtenu la liberté conditionnelle. Parmi eux figurent Jean Samuel Legentil, Félix Dilaine Lapierre et Arshad Abdool Rahman. D'autres complices, tels que Benjamin Leu et Jean Roddy Marcelino Meunier, purgent actuellement des peines de prison à La Réunion et seront libérés incessamment.

La défense a insisté sur la volonté d'Andy Patate de respecter toutes les conditions imposées par la cour. Ses avocats ont soutenu que la nature des preuves liées à une conspiracy reste faible et ont rappelé que leur client avait bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite à La Réunion. Le magistrat a réservé son jugement. Le ruling sur la motion de remise en liberté sera rendu le 16 septembre.

Maurice-Réunion

Les déboires judiciaires d'Andy Patate se poursuivent. En effet, à peine libéré des prisons réunionnaises, il a été appréhendé le samedi 9 août à l'aéroport de sir Seewoosagur Ramgoolam. Le lendemain, il a été présenté devant la Week End Court sous une accusation provisoire de conspiracy to import drug. Les enquêteurs de l'ADSU, agissant sous la supervision du Deputy Commissioner of Police Rassen, l'attendaient à sa descente d'avion pour exécuter le mandat d'arrêt.

L'affaire trouve son origine dans un épisode survenu en avril 2023 lorsqu'Andy Patate et deux complices avaient illégalement accosté La Réunion à bord d'un speedboat non immatriculé. Bien qu'aucune drogue n'ait été retrouvée à bord, les investigations menées par la gendarmerie réunionnaise avaient mis en lumière une présumée tentative d'importation de cannabis entre La Réunion et Maurice.

Six suspects dans un trafic présumé de 150 kg de zamal avaient été arrêtés à La Réunion et à Maurice.Les trois suspects arrêtés à La Réunion étaient soupçonnés d'être allé récupérer le zamal. Il s'agissait de Benjamin Leu, Andy Patate et Jean Roddy Marcelino Meunier. En raison des mauvaises conditions météorologiques, leur bateau s'était échoué à Anse-des-Cascades, à Sainte-Rose de La Réunion, où les gendarmes réunionnais les avaient arrêtés. Jean Roddy Marcelino Meunier était soupçonné d'avoir agi comme skipper.

Les développements de cette affaire sont suivis de près, car plusieurs protagonistes sont aujourd'hui sous le coup d'accusations distinctes, allant de complot pour importation de drogue à conspiracy to pervert the course of justice.

Serins contre zamal

Les fameux marchands d'oiseaux reviennent au-devant de la scène. Les enquêteurs de l'ADSU soupçonnent ces derniers dans cette affaire de drogue et d'être à la tête d'une vaste importation de serins.

Sur l'île de La Réunion, une enquête menée par la gendarmerie avait révélé un trafic inattendu mêlant faune et drogue. Selon les informations recueillies, un bateau avait été utilisé pour transporter des serins, des oiseaux prisés sur l'île, destinés à la vente. Cependant, les enquêteurs ont rapidement découvert que ce speedboat avait un autre objectif : il devait repartir chargé de cannabis.