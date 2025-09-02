Ile Maurice: Un haut gradé de la police humilié verbalement en pleine rue

1 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un incident a éclaté ce lundi matin dans les rues de Quatre-Bornes, lorsqu'un policier en uniforme aurait publiquement insulté Dunraz Gangadin, l'assistant commissaire de police, actuellement suspendu de ses fonctions.

Selon la déclaration consignée au poste de police de Quatre-Bornes, l'incident s'est produit vers 11h10. Dunraz Gangadin, habitant de Belle-Rose, affirme qu'il marchait le long de l'avenue Stevenson, en direction de Labourdonnais Street, lorsqu'il a entendu le klaxon d'un véhicule. En se retournant, il aurait aperçu une voiture de marque Toyota, de couleur noire, conduite par un policier en uniforme.

«Voler, bizin kas to...»

Toujours selon la version de la victime, le conducteur aurait stoppé son véhicule, abaissé sa vitre et lancé en criant : «Eta Gangadin voler, bizin kas to l* p* !»*

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'agent aurait ensuite repris sa route en bifurquant vers Sir Virgil Naz Street.

Dunraz Gangadin, qui se trouvait accompagné de son épouse et de sa fille au moment des faits, affirme avoir été profondément choqué par ces propos, qu'il qualifie de «mensongers, humiliants et diffamatoires».

«Je me suis senti publiquement rabaissé et humilié par ces allégations infondées, d'autant plus qu'elles ont été prononcées à voix haute, devant des passants, ma femme et ma fille», a déclaré l'ancien haut gradé dans sa déposition à la police.

Dans sa plainte, il souligne que l'identité précise du policier reste inconnue, bien qu'il portait l'uniforme. Il a officiellement demandé que les images des caméras Safe City de la zone soient extraites et conservées, afin de permettre l'identification du conducteur. «Je réclame que les enregistrements soient sauvegardés et produits en justice si nécessaire», a-t-il insisté.

Cet incident soulève des interrogations, d'autant plus qu'il implique un ancien haut responsable de la force policière. Le caractère public et humiliant de l'insulte, ainsi que l'implication présumée d'un policier en service, donnent à cette affaire une résonance particulière.

Pour l'heure, aucune arrestation n'a été signalée. L'enquête est en cours, sous la supervision du poste de police de Quatre-Bornes.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.