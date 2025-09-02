Ile Maurice: Un haut gradé de la police humilié verbalement en pleine rue

Un incident a éclaté ce lundi matin dans les rues de Quatre-Bornes, lorsqu'un policier en uniforme aurait publiquement insulté Dunraz Gangadin, l'assistant commissaire de police, actuellement suspendu de ses fonctions.

Selon la déclaration consignée au poste de police de Quatre-Bornes, l'incident s'est produit vers 11h10. Dunraz Gangadin, habitant de Belle-Rose, affirme qu'il marchait le long de l'avenue Stevenson, en direction de Labourdonnais Street, lorsqu'il a entendu le klaxon d'un véhicule. En se retournant, il aurait aperçu une voiture de marque Toyota, de couleur noire, conduite par un policier en uniforme.

«Voler, bizin kas to...»

Toujours selon la version de la victime, le conducteur aurait stoppé son véhicule, abaissé sa vitre et lancé en criant : «Eta Gangadin voler, bizin kas to l* p* !»*

L'agent aurait ensuite repris sa route en bifurquant vers Sir Virgil Naz Street.

Dunraz Gangadin, qui se trouvait accompagné de son épouse et de sa fille au moment des faits, affirme avoir été profondément choqué par ces propos, qu'il qualifie de «mensongers, humiliants et diffamatoires».

«Je me suis senti publiquement rabaissé et humilié par ces allégations infondées, d'autant plus qu'elles ont été prononcées à voix haute, devant des passants, ma femme et ma fille», a déclaré l'ancien haut gradé dans sa déposition à la police.

Dans sa plainte, il souligne que l'identité précise du policier reste inconnue, bien qu'il portait l'uniforme. Il a officiellement demandé que les images des caméras Safe City de la zone soient extraites et conservées, afin de permettre l'identification du conducteur. «Je réclame que les enregistrements soient sauvegardés et produits en justice si nécessaire», a-t-il insisté.

Cet incident soulève des interrogations, d'autant plus qu'il implique un ancien haut responsable de la force policière. Le caractère public et humiliant de l'insulte, ainsi que l'implication présumée d'un policier en service, donnent à cette affaire une résonance particulière.

Pour l'heure, aucune arrestation n'a été signalée. L'enquête est en cours, sous la supervision du poste de police de Quatre-Bornes.