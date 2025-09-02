Cote d'Ivoire: Agro-industrie - RAJ GROUP rachète ALM AO, filiale ivoirienne d'une multinationale française

Le paysage économique ivoirien vient d'enregistrer une annonce symbolique. Le groupe indépendant RAJ GROUP, déjà propriétaire de l'entreprise A2P, a rendu public l'acquisition d'ALM Afrique de l'Ouest (ALM AO), filiale locale d'une multinationale française. L'opération, validée par les autorités réglementaires françaises, illustre un mouvement de fond, l'émergence d'acteurs africains capables de reprendre des filiales de grands groupes internationaux et d'assurer leur développement.

L'acquisition d'ALM AO ne constitue pas seulement une transaction financière. Elle traduit un basculement plus large dans la dynamique économique régionale. Dans un contexte où la souveraineté économique s'impose comme un impératif, la montée en puissance d'acteurs locaux capables d'assumer la relève des multinationales étrangères devient stratégique.

« Cette reprise permet d'assurer la continuité des activités d'ALM AO, de préserver les emplois et de renforcer nos capacités opérationnelles dans la sous-région », a expliqué Hamza Mohamed, directeur général d'A2P.

Une ambition de croissance consolidée

Avec cette intégration, RAJ GROUP vise un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 30 milliards FCFA dès 2025, en nette progression par rapport à l'exercice précédent. Présent en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et au Cameroun, le groupe qui marque sa présence en Afrique de l'Ouest et du Centre déploie un modèle intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur agricole : phytosanitaires, semences, engrais, logistique et agriculture de précision.

Dans le cadre de ce rachat, RAJ GROUP renforce également son dispositif de gouvernance avec l'entrée de Mahamadou Sylla, Directeur général de IPS-West Africa, au sein de son conseil d'administration. Ce spécialiste reconnu en finance et en stratégie de développement apportera une expertise essentielle pour accompagner la structuration régionale et soutenir les ambitions du groupe.

L'expansion de RAJ GROUP bénéficie du soutien du fonds d'impact AgDevCo, dont les investisseurs incluent des institutions majeures telles que British International Investment, Norfund, Swedfund et la Development Finance Corporation américaine. Cette confiance traduit l'attrait des investisseurs internationaux pour des initiatives africaines alliant rentabilité et impact social, particulièrement dans le secteur agricole.