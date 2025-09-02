Cote d'Ivoire: Tourisme et Rugby - « Sublime du pays » désormais partenaire du Stade Français Paris

Le ministre du Tourisme et des Loisirs de la Côte d'Ivoire, Siandou Fofana à travers son programme Sublime Côte d'Ivoire, vient de conclure un « partenariat majeur » avec le Stade Français Paris, selon un communiqué de presse, transmis à Fratmat.info.

Il s'agit de l'un des clubs de rugby les plus prestigieux d'Europe. L'accord, signé à Paris ce mardi 2 septembre 2025, pour trois saisons, a été rendu possible grâce à l'agence de marketing sportif internationale SPORTIVE.

Déjà engagée dans une collaboration avec l'Olympique de Marseille, la Côte d'Ivoire mise sur la force du sport et son universalité pour renforcer son attractivité auprès du public français et international. Avec ce nouveau partenariat, le pays entend séduire les 26 millions de fans de rugby en France et s'appuyer sur l'important écosystème digital du club parisien.

Dès cette saison, Sublime Côte d'Ivoire figurera sur la face avant du maillot des équipes masculines du Stade Français Paris, en TOP 14 comme en Coupe d'Europe, mais aussi sur les tenues du staff et celles de l'équipe féminine des Pink Rockets. Des dispositifs de visibilité dans le stade et sur les supports de communication complètent cette alliance stratégique.

Trois axes majeurs structurent ce partenariat, à savoir, la promotion du tourisme ivoirien auprès du grand public ; la création de synergies économiques BtoB entre entreprises ivoiriennes et françaises ; et le développement du rugby en Côte d'Ivoire, grâce à l'expertise et au réseau international du club parisien.

Pour Thomas Lombard, directeur général du Stade Français Paris, « ce partenariat inédit avec un pays africain confère une dimension sportive, humaine et stratégique à la collaboration ». De son côté, le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, souligne que « le rugby, porteur de valeurs de fraternité et de respect, reflète l'identité ivoirienne et constitue un vecteur privilégié pour faire découvrir au monde la richesse du patrimoine touristique et culturel du pays ».

Enfin, Xavier Oddone, directeur général de SPORTFIVE, rappelle que cette coopération illustre « la capacité du sport à relier le rayonnement culturel, le développement économique et la passion populaire ».

En associant son image à un acteur emblématique du rugby français, la Côte d'Ivoire poursuit sa volonté de figurer dans le Top 5 des destinations touristiques africaines, tout en renforçant ses liens avec la France et le monde sportif international.