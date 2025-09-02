Cote d'Ivoire: Liaison Abidjan-Paris - Air Côte d'Ivoire réceptionne, ce mercredi son premier Airbus A330-900Neo

2 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Ce mercredi 3 septembre 2025, à Toulouse, en France, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire réceptionnera officiellement son tout premier Airbus A330-900Neo. Et ce, en prélude au lancement de sa ligne long courrier Abidjan-Paris-Abidjan prévu le 18 septembre prochain.

La cérémonie de réception de l'appareil se déroulera en présence de la Première Dame, Dominique Ouattara, du ministre des Transports, Amadou Koné, ainsi que de plusieurs personnalités ivoiriennes et françaises. Cette présence de haut niveau illustre l'importance stratégique de cet événement pour l'avenir du transport aérien ivoirien.

Un saut technologique et stratégique

Pour la compagnie, l'arrivée de ce premier A330-900Neo, sur deux attendus, symbolise la modernisation accélérée de la flotte nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il faut signaler qu'avec cet avion de dernière génération, Air Côte d'Ivoire rejoint le cercle des compagnies africaines capables d'assurer des vols long-courriers dans des conditions de confort et de sécurité optimales.

Cette acquisition est rendue possible grâce à la vision du président Alassane Ouattara, qui a fait du transport aérien un levier majeur de développement et d'ouverture du pays. En effet, le secteur aérien ne se limite pas au déplacement de passagers : il constitue aussi un puissant moteur de croissance, favorisant les échanges commerciaux, le tourisme et l'intégration de la Côte d'Ivoire dans les grandes routes aériennes internationales.

Un pont renforcé entre Abidjan et Paris

La nouvelle liaison Abidjan-Paris, opérée désormais par Air Côte d'Ivoire, s'inscrit dans la volonté de renforcer les liens historiques de coopération et de fraternité entre les deux pays. Outre sa portée diplomatique et symbolique, cette desserte régulière offre davantage de choix et de flexibilité aux voyageurs ivoiriens, africains et internationaux. Elle constitue également une opportunité pour mieux connecter l'Afrique de l'Ouest au reste du monde à partir d'Abidjan, hub aérien en pleine expansion.

Air Côte d'Ivoire confirme avec cette avancée, son ambition de devenir un acteur incontournable du ciel africain.

Il faut noter quel a réception de ce nouvel appareil n'est pas seulement une acquisition technique, mais aussi une déclaration de confiance en l'avenir. Celui d'une compagnie moderne, compétitive et résolument tournée vers l'international.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.