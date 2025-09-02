Cote d'Ivoire: Vol de 27 boeufs - Les coupables condamnés à 24 mois de prison ferme

Razack et Soumaïla, deux amis du quartier Anyama, avaient mis en place une stratégie pour voler les 27 boeufs de K.K. Très tôt le matin, ils ont réveillé les animaux et les ont conduits vers de verts pâturages. Fatigués après avoir parcouru plusieurs kilomètres, les boeufs ont refusé de continuer le chemin.

Informé de leur disparition, K.K. a ordonné une battue. Les hommes chargés de la recherche ont suivi les traces des boeufs et retrouvé la majorité d'entre eux à Abobo-Akéikoi.

Malheureusement, onze boeufs manquaient à l'appel. Ont-ils été vendus ou se sont-ils égarés ? K.K. se pose encore la question. À l'audience du lundi 1er septembre 2025, il a précisé qu'il avait déjà été victime de plusieurs vols auparavant, sans jamais retrouver les auteurs.

Pour les onze boeufs perdus, Razack et Soumaila ont été condamnés à 24 mois de prison ferme, cinq ans d'interdiction de paraître et cinq ans de privation de leurs droits civiques.

Ils doivent également verser 500 000 Fcfa d'amende et 4 400 000 Fcfa à K.K. à titre de dommages et intérêts, soit 400 000 Fcfa par boeuf.