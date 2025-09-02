Cote d'Ivoire: Vol de 27 boeufs - Les coupables condamnés à 24 mois de prison ferme

1 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Razack et Soumaïla, deux amis du quartier Anyama, avaient mis en place une stratégie pour voler les 27 boeufs de K.K. Très tôt le matin, ils ont réveillé les animaux et les ont conduits vers de verts pâturages. Fatigués après avoir parcouru plusieurs kilomètres, les boeufs ont refusé de continuer le chemin.

Informé de leur disparition, K.K. a ordonné une battue. Les hommes chargés de la recherche ont suivi les traces des boeufs et retrouvé la majorité d'entre eux à Abobo-Akéikoi.

Malheureusement, onze boeufs manquaient à l'appel. Ont-ils été vendus ou se sont-ils égarés ? K.K. se pose encore la question. À l'audience du lundi 1er septembre 2025, il a précisé qu'il avait déjà été victime de plusieurs vols auparavant, sans jamais retrouver les auteurs.

Pour les onze boeufs perdus, Razack et Soumaila ont été condamnés à 24 mois de prison ferme, cinq ans d'interdiction de paraître et cinq ans de privation de leurs droits civiques.

Ils doivent également verser 500 000 Fcfa d'amende et 4 400 000 Fcfa à K.K. à titre de dommages et intérêts, soit 400 000 Fcfa par boeuf.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.