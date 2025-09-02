Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Des enseignants formés aux expériences scientifiques

Un atelier de formation des professeurs en discipline scientifique a eu lieu à Yamoussoukro. Des enseignants bivalents et encadreurs en disciplines scientifiques, exerçant dans les collèges de proximité, ont achevé à l'Institut national Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro la première phase d'une formation consacrée à l'utilisation du matériel scientifique contenu dans les maquettes pédagogiques.

Organisée du 20 au 25 juillet 2025, cette session a porté sur les Sciences de la vie et de la terre (Svt). Une seconde phase, dédiée à la physique et à la chimie, s'est déroulée le mardi 27 juillet. L'objectif du programme : renforcer les compétences pratiques des enseignants du secondaire afin de leur permettre d'intégrer les expériences scientifiques dans leurs méthodes pédagogiques.

Selon le Dr Soumahoro Gueu, sous-directeur de l'enseignement à l'École supérieure de chimie, ce sont les travaux pratiques qui permettent aux élèves d'assimiler les cours. Partant de ce constat, il a indiqué que le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena) a voulu organiser cet atelier pour les enseignants du secondaire en Svt, physique et chimie, afin de relever le niveau en matière de travaux pratiques.

Pour sa part, le directeur général adjoint de l'Inp-HB, Georges Lou, s'est réjoui du choix porté sur son établissement pour accueillir cette formation. « Je voudrais remercier le Mena d'avoir retenu l'Inp-HB pour cette initiative », a-t-il déclaré.

Quant au représentant de la ministre Mariatou Koné, Aka Séraphin, il a rappelé que beaucoup d'enseignants se sont orientés vers les Svt grâce à un formateur qui les avait marqués lors de manipulations pratiques. « C'est cet exemple que les enseignants doivent à leur tour transmettre, afin de susciter des vocations », a-t-il souligné. Il a également précisé qu'en plus de la formation, ce projet prévoit la dotation des établissements bénéficiaires en mallettes pédagogiques contenant le matériel didactique nécessaire à la réalisation des travaux pratiques.