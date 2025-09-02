Cote d'Ivoire: Adzopé - La grande finale du tournoi U15 doté de la Coupe Dominique Ouattara a tenu toutes ses promesses

Débuté le 7 août 2025, le Tournoi de football U15 de la Fondation Children of Africa, doté de la Coupe Dominique Ouattara, a connu son apothéose le 31 août 2025 au stade Tropini d'Adzopé (Amakpe Tabois).

Placée sous le parrainage de Mme Florence Achi, maire de la commune d'Adzopé, la grande finale s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre d'État et président du Conseil régional de la Mé, Patrick Achi, et le député Abel Botchi.

L'événement a également été rehaussé par la présence de figures emblématiques du football ivoirien : Aruna Dindane, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho et Max-Alain Gradel, venus encourager les jeunes finalistes. Sophie Dimba et Marie Josée Assi ont également honoré la cérémonie de leur présence.

La finale a opposé l'équipe du quartier Teffadji à celle du quartier Habitat dans un match très disputé. Après 90 minutes sans but, les deux formations ont dû se départager aux tirs au but. C'est finalement l'équipe de Teffadji qui s'est imposée face à Habitat, remportant ainsi le trophée de l'édition 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Comme depuis le début du tournoi, l'esprit de fair-play et de convivialité a marqué cette rencontre, confirmant l'objectif principal de la compétition : offrir aux enfants un cadre sain pour s'épanouir à travers le sport.

La Fondation Children of Africa, à l'initiative de ce tournoi, organise chaque année cette compétition dédiée aux enfants âgés de 7 à 15 ans. Alors qu'elle célèbre sa 16e édition au niveau national, la commune d'Adzopé a l'honneur d'abriter le tournoi pour la deuxième année consécutive.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le maire Florence Achi a exprimé sa profonde gratitude à Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire, pour son engagement constant en faveur du bien-être et de l'épanouissement des enfants à travers la Fondation Children of Africa. Elle a également salué la présence des autorités et des invités spéciaux.

En clôturant la cérémonie, le maire a adressé aux jeunes champions ses voeux les plus chaleureux, leur souhaitant une excellente rentrée scolaire, pleine d'énergie, de motivation et de succès.