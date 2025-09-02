Cote d'Ivoire: Journées socioculturelles et sportives à Tiassalé - Assalé Tiémoko dote la commune de taxis

Le député-maire de Tiassalé vient de marquer encore le coup ! Désormais, le visiteur ne sera plus obligé d'emprunter les tricycles pour effectuer ses courses dans la ville de Tiassalé. Assalé Tiémoko Antoine, le bourgmestre, vient d'y mettre en fonction des taxis baptisés « Tiassa taxi ».

Fruit d'un partenariat entre la mairie et l'entreprise Taxis d'Abidjan, cette autre action forte de développement vise à améliorer la mobilité et la sécurité des habitants. Comme toute commune moderne, Tiassalé a donc désormais ses propres véhicules de transport urbain.

La mise en circulation de ces véhicules a constitué l'un des temps forts de la 7e édition des Journées socioculturelles et sportives de Tiassalé (Jscst) ouverte le 30 août 2025, autour du thème : « Dialogue, confiance et brassage culturel pour un développement harmonieux ». Le coup d'envoi de cette édition qui s'achève le 6 septembre, a été donné sur l'esplanade de la mairie, en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, ainsi que de toutes les communautés vivant à Tiassalé.

Un appel fort à la paix et à la cohésion

Assalé Tiémoko a saisi l'occasion pour délivrer un message fort. « Ces journées culturelles sont pour nous l'occasion d'envoyer un message à la Côte d'Ivoire tout entière : le message de la cohésion. Je voudrais remercier les chefs de village, de communauté, les chefs religieux pour leur engagement et leur contribution quotidiens pour le développement et la paix dans notre commune », a-t-il affirmé.

Abordant l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, il a exhorté la population à rester sourde aux sirènes de la division. « Nous allons tous prier pour que la paix soit maintenue en Côte d'Ivoire, pour que les élections ne nous divisent pas », a-t-il insisté. Le premier magistrat de la commune a souhaité que ces élections conduisent à l'émergence d'« un bon président, garant de l'unité nationale ».

En marge de la cérémonie d'ouverture des Jscst, le maire Assalé Tiémoko a pris part à la pose de la première pierre de l'école d'excellence N'Da Ettien. Initié par la famille N'Dro, ce projet d'envergure, qui s'étendra sur 10 hectares, ambitionne de faire de Tiassalé un pôle éducatif de référence.

Le futur établissement comprendra une école maternelle, une école primaire, un collège, un lycée ainsi qu'un complexe sportif moderne. À terme, il offrira aux enfants et aux jeunes de la commune un cadre d'apprentissage et d'épanouissement à la hauteur des standards nationaux et internationaux.

Représentant le préfet de Tiassalé, le sous-préfet Assalé Essé a salué une initiative qui, selon lui, constitue un espace privilégié de promotion culturelle et représente un levier essentiel pour la consolidation de la cohésion sociale, ainsi qu'un cadre non négligeable d'opportunités économiques pour les opérateurs et acteurs locaux.

Les festivités avaient déjà été précédées, la veille, par une vaste opération « coup de balai » conduite par le maire lui-même. Elles se poursuivront jusqu'au 6 septembre avec des compétitions sportives et diverses animations, offrant ainsi des vacances saines et festives à la jeunesse de Tiassalé.