Cote d'Ivoire: Élections apaisées - Le mouvement des exploitants agricoles annonce une caravane de la paix

Le Mouvement des exploitants agricoles pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Meadpci) a annoncé l'organisation d'une caravane de la paix à Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Cette tournée sera ponctuée par un giga-meeting prévu à Yamoussoukro au cours du mois de septembre. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue le 30 août 2025, à Abidjan-Cocody.

« Bientôt, nous entrerons en période électorale, une période qui suscite des tensions et cristallise les passions. Nous devons préparer les coeurs à la paix et à la préservation des acquis », a déclaré Koné Wayarga, président du mouvement.

Tout en saluant les efforts de paix du président de la République, Alassane Ouattara, il a exhorté les acteurs du secteur à être des artisans de paix et non des acteurs de violence.

Pour sa part, Sékongo Fatogoma, secrétaire général du Meadpci, a rappelé qu'aucun développement n'est possible sans la paix. « Cette action vise à sensibiliser les exploitants agricoles, qui constituent une couche vulnérable et donc susceptible de manipulations en cette période sensible. Avant, pendant et après les élections, nous devons oeuvrer à garantir la stabilité et la paix dans le pays. La région de l'Ouest, zone à risque comprenant notamment Daloa, Duékoué et Bloléquin, sera au coeur de nos activités », a-t-il précisé.

Créé en 2020, le Meadpci s'est donné pour mission de contribuer à la paix en Côte d'Ivoire à travers des campagnes de sensibilisation.