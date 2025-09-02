Cote d'Ivoire: Élections apaisées - Le mouvement des exploitants agricoles annonce une caravane de la paix

2 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Le Mouvement des exploitants agricoles pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Meadpci) a annoncé l'organisation d'une caravane de la paix à Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Cette tournée sera ponctuée par un giga-meeting prévu à Yamoussoukro au cours du mois de septembre. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue le 30 août 2025, à Abidjan-Cocody.

« Bientôt, nous entrerons en période électorale, une période qui suscite des tensions et cristallise les passions. Nous devons préparer les coeurs à la paix et à la préservation des acquis », a déclaré Koné Wayarga, président du mouvement.

Tout en saluant les efforts de paix du président de la République, Alassane Ouattara, il a exhorté les acteurs du secteur à être des artisans de paix et non des acteurs de violence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, Sékongo Fatogoma, secrétaire général du Meadpci, a rappelé qu'aucun développement n'est possible sans la paix. « Cette action vise à sensibiliser les exploitants agricoles, qui constituent une couche vulnérable et donc susceptible de manipulations en cette période sensible. Avant, pendant et après les élections, nous devons oeuvrer à garantir la stabilité et la paix dans le pays. La région de l'Ouest, zone à risque comprenant notamment Daloa, Duékoué et Bloléquin, sera au coeur de nos activités », a-t-il précisé.

Créé en 2020, le Meadpci s'est donné pour mission de contribuer à la paix en Côte d'Ivoire à travers des campagnes de sensibilisation.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.