Togo: Formation en alternance - De nouveaux IFAD pour soutenir les secteurs clés

2 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le 5e Institut de formation en alternance pour le développement (IFAD), spécialisé dans l'élevage et implanté à Avétonou (préfecture de l'Agou), est en phase de finalisation et ouvrira bientôt ses portes.

En parallèle, deux autres projets d'IFAD avancent également : l'un dédié à l'aquaculture à Agoméglozou (Bas-Mono), et l'autre aux métiers de la logistique et des transports.

Ces nouveaux établissements viendront compléter le réseau déjà existant de quatre IFAD opérationnels :

  • IFAD aquaculture d'Elavagnon (2019),
  • IFAD élevage de Barkoissi (2021),
  • IFAD bâtiment (2021),
  • IFAD énergies renouvelables (2024).

L'ambition des pouvoirs publics est de porter ce nombre à une dizaine d'instituts afin de couvrir différents secteurs stratégiques.

« Comme les IFAD déjà opérationnels, ces nouveaux établissements répondent à la vision du Président du Conseil : doter les secteurs socio-économiques d'acteurs qualifiés capables de favoriser leur développement », explique Dammipi Noupokou, directeur général de l'Agence éducation et développement (AED), chargée de leur mise en oeuvre.

Le modèle pédagogique repose sur une formation en alternance, combinant cours théoriques en classe et apprentissage pratique en ateliers. « C'est un système qui favorise la professionnalisation et facilite l'insertion socio-professionnelle », précise M. Noupokou.

Les IFAD visent à constituer un véritable levier de transformation socio-économique, en mettant sur le marché du travail des jeunes immédiatement opérationnels et capables de relever les défis des métiers d'aujourd'hui et de demain.

