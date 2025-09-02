Cameroun: L'ONU s'inquiète de restrictions «croissantes» de l'espace civique à l'approche de la présidentielle

2 Septembre 2025
Radio France Internationale

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits humains, Volker Türk, a dénoncé mardi 2 septembre 2025 les restrictions de l'espace civique et démocratique au Cameroun, à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits humains s'inquiète du climat pré-électoral au Cameroun. À moins de six semaines de la présidentielle du 12 octobre, Volker Türk s'exprime dans un communiqué disponible en ligne ce 2 septembre. Il appelle les autorités de Yaoundé à agir vite pour garantir un environnement propice à une élection pacifique, inclusive et crédible.

« Un environnement sûr et propice aux droits humains », « il semble malheureusement que ce ne soit pas le cas au Cameroun », déclare Volker Türk. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits humains s'inquiète pour la liberté d'expression des électeurs appelés à voter le 12 octobre.

Il liste des exemples de restrictions « croissantes » de l'espace civique et démocratique : rassemblements interdits, exclusion de certaines personnalités de la course électorale - sans nommer spécifiquement l'opposant Maurice Kamto - ainsi que des irrégularités dans les inscriptions sur les listes électorales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nul ne devrait être arrêté pour avoir exercé ses droits »

Volker Turk rappelle aussi que le 4 août, au moins 53 partisans de l'opposition ont été arrêtés devant le Conseil constitutionnel lors d'audiences du contentieux pré-électoral. « Si (leur) libération [...] est une bonne nouvelle, ils n'auraient tout simplement pas dû être arrêtés, déclare le Haut-Commissaire. Nul ne devrait être arrêté pour avoir exercé ses droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. »

Volker Turk qui mentionne aussi les cas de suspension ou d'interdiction d'ONG ces derniers mois. « Le gouvernement ne devrait pas entraver le travail essentiel des organisations de la société civile et des médias », estime-t-il.

Le haut responsable onusien exhorte le gouvernement camerounais à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la montée des discours de haine, de la désinformation et de l'incitation à la violence, en ligne et hors ligne, conformément au droit international aux des droits de l'homme.

Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans au Cameroun, affrontera 11 autres candidats pour briguer un nouveau septennat, le 12 octobre prochain.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.