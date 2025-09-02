Tunisie: BTE - Progression du produit net bancaire et croissance des dépôts au premier semestre 2025

La BTE affiche une perte nette de 5,4 millions de dinars pour le premier semestre 2025. Ce chiffre marque une forte amélioration, la perte ayant baissé par rapport au résultat négatif de 11,3 millions de dinars enregistré à la même période en 2024.

Le produit net bancaire de l'établissement a progressé pour atteindre 34,8 millions de dinars, en hausse de 8,6% par rapport aux 32,1 millions de dinars du premier semestre 2024. Cette performance est principalement due à une croissance de 9,6% des intérêts et revenus assimilés, complétée par une contribution nouvelle de 2,9 millions de dinars du portefeuille commercial.

Parallèlement, la banque a enregistré une forte hausse de son volume d'affaires, avec des dépôts clients atteignant 1 198 millions de dinars. Ce montant représente une croissance de 15,7% depuis juin 2024, où l'encours était de 1 035 millions de dinars. Cette expansion a été portée par les dépôts à vue, qui s'élèvent à 738,9 millions de dinars, et les dépôts à terme, qui se chiffrent à 459 millions de dinars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réduction de la perte semestrielle s'explique en grande partie par une baisse des dotations nettes aux provisions, qui sont passées à 6,4 millions de dinars contre 10,7 millions de dinars en 2024. En revanche, les charges de personnel, qui s'élèvent à 21,5 millions de dinars, et les frais généraux, de 9,1 millions de dinars, continuent de peser lourdement sur les comptes.