Tunisie: L'IA va doubler le marché mondial des semi-conducteurs d'ici 2030

Selon une étude du cabinet Counter point Research (AI 360) publiée lundi 1er septembre, le marché mondial des semi-conducteurs devrait plus que doubler pour dépasser les 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Cette croissance est principalement portée par le développement de l'intelligence artificielle, qui génère une demande sans précédent en puissance de calcul, en mémoire et en capacités de connectivité, tant dans le cloud qu'au niveau des appareils en périphérie.

À court terme, les investissements massifs des hyperscalers dans l'infrastructure dédiée à l'IA générative constituent le principal moteur économique. Les applications, initialement centrées sur le texte, s'étendent désormais à l'audio, à l'image et à la vidéo, entraînant une croissance exponentielle des besoins en GPU, accélérateurs, mémoires HBM et DDR, ainsi qu'en interconnexions optiques. Les semi-conducteurs représentent l'épine dorsale de l'économie de l'IA, soutenant plateformes, modèles et applications.

La prochaine phase de développement reposera sur l'émergence de l'IA agentique, capable de conduire des conversations complexes, d'effectuer de la recherche sémantique et de générer du multimédia intégré. Counterpoint indique que nous assistons à l'avènement d'une « économie du jeton », où le jeton s'impose comme une nouvelle monnaie numérique. Cette transition exige d'énormes ressources computationnelles et mémorielles, accentuant encore la consommation de semi-conducteurs.

À moyen et long terme, l'IA physique ,intégrée dans des systèmes autonomes comme les robots humanoïdes, les machines industrielles ou les véhicules , stimulera davantage la demande. Cette évolution nécessitera des équipements sophistiqués capables d'assurer une autonomie décisionnelle en temps réel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si environ 80 % des revenus du marché de l'IA proviennent encore aujourd'hui des semi-conducteurs pour infrastructures et terminaux, la plus grande part de la valeur future proviendra des applications et des API positionnées le long de la chaîne de valeur. L'économie des jetons pourrait suivre une trajectoire analogue à celle des applications mobiles lors de la dernière décennie, générant des écosystèmes complets de services et multipliant la valeur commerciale.