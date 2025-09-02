Congo-Brazzaville: Droits humains - La RDPH a échangé avec la société civile

La Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (RPDH) a organisé récemment à Pointe-Noire une réunion avec les représentants des organisations de la société civile et la presse locale dans le cadre du projet UE-SEE « Système de l'Union européenne pour un environnement favorable ». L'objectif de cette rencontre : la mise à jour des informations relatives à l'aperçu de l'environnement favorable dans le pays.

Un aperçu de l'état de l'environnement de la société civile dans le pays a été fait pour permettre aux uns et aux autres de présenter une vue d'ensemble, d'actualiser des conditions affectant les acteurs de la société civile, en soulignant les évolutions ou les changements significatifs. Etant donné que tout est mouvement, la RPDH a pensé réactualiser le travail effectué il y a plus de cinq mois en organisant une autre réunion avec les experts de la société civile et de la presse. Cette réunion qui a été un moment d'échange favorable a permis aux acteurs de la société civile d'enrichir non seulement les informations contenues dans le dossier de l'aperçu favorable, mais également de le mettre à jour et de le rendre plus dense.

En effet, cette activité leur a permis de partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs stratégies pour un environnement favorable. Ces derniers ont eu à réexaminé sept points essentiels, à savoir le respect et la protection des libertés, le cadre juridique favorable au travail des acteurs de la société civile, les ressources accessibles et durables, l'ouverture et la réactivité de l'Etat, la culture politique et les discours publics sur la société civile, l'accès à un environnement numérique sécurisé et enfin les défis et les opportunités.

Cette journée a laissé une large place aux échanges, aux partages de visions sur cet aperçu de l'environnement favorable qui identifie les organisations de la société civile comme des acteurs clés dans la promotion de la transparence, des droits humains et de la gouvernance démocratique. Notons que cette activité a montré l'importance de la collaboration de tous les acteurs dans un objectif commun, notamment l'amélioration de l'environnement favorable des organisations de la société civile à travers le renforcement de l'espace civique et des indicateurs démocratiques.