Afrique: G20 - Une approche globale face à la crise alimentaire

L'Égypte accueille, du 1er au 3 septembre, la réunion du Groupe des vingt (G20) dédiée à la sécurité alimentaire mondiale. Cette rencontre internationale met en lumière l'urgence d'agir face à la crise alimentaire qui frappe notamment le continent africain.

Axée sur la sécurité alimentaire mondiale, la réunion du G20 souligne l'urgence de la situation et la nécessité de répondre à des défis inédits. En réunissant les représentants des 20 plus grandes économies mondiales au Caire, cette rencontre représente une occasion unique de mettre en avant les préoccupations des pays en développement.

L'Afrique, avec ses ressources abondantes et sa population croissante, fait face à des défis alimentaires sans précédent. Selon les données du Programme alimentaire mondial, près de 300 millions de personnes dans la région sont en situation d'insécurité alimentaire, exacerbée par des conflits, le changement climatique et la flambée des prix des denrées alimentaires.

Le choix de l'Égypte comme hôte de cette réunion emblématique n'est donc pas anodin. D'après les experts, cela traduit la reconnaissance de son rôle en tant que leader régional capable de défendre les intérêts du continent sur la scène mondiale. Au coeur des discussions se trouvent les inquiétudes relatives à la fragilité des chaînes d'approvisionnement, souvent perturbées par des tensions géopolitiques. Cette réunion du G20 vise à élaborer une déclaration ministérielle sur la sécurité alimentaire, un sujet critique alors que des millions d'Africains luttent pour accéder à des ressources alimentaires suffisantes et nutritives.

L'ambassadeur Ragui El-Etreby, représentant l'Égypte auprès du G20 et des BRICS, a souligné l'importance de cette rencontre en tant que tremplin pour faire entendre la voix des pays en développement, particulièrement ceux d'Afrique. À travers cette plateforme, l'Égypte aspire à mettre en avant non seulement ses priorités nationales, mais également celles de ses voisins africains, en plaidant pour un investissement accru dans des solutions à long terme pour la sécurité alimentaire.

Outre la crise alimentaire, les discussions aborderont également les initiatives nécessaires pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires africains. En tant que carrefour entre l'Afrique et les puissances économiques mondiales, l'Égypte cherche à catalyser des actions concrètes pour améliorer l'accès aux ressources agricoles, promouvoir des pratiques durables, et stimuler la coopération régionale.