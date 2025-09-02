Congo-Brazzaville: Développement local - Trois mois pour assainir la Lékoumou

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a lancé le 30 août à Sibiti le « Trimestre de l'assainissement du département de la Lékoumou », une vaste opération visant à rendre cette partie du pays salubre.

Se déroulant de septembre à novembre, le « Trimestre de l'assainissement de la Lékoumou » consiste, entre autres, au curage des caniveaux, ramassage des déchets plastiques, balayage des rues et avenues, évacuation des dépôts sauvages et déchets collectés. Il s'agit également de sensibiliser la population riveraine aux bonnes pratiques de gestion des déchets ; la réduction des déchets dans les quartiers ciblés et lieux publics ; le renforcement de la participation communautaire aux actions de salubrité ; l'implication les autorités locales, les établissements scolaires, les confessions religieuses, les associations et les ONG.

Il prévoit, outre les opérations hebdomadaires de nettoyage des marchés, établissements scolaires, rues, caniveaux, aéroport, stades, bâtiments administratifs, hôpital central en construction, une campagne de communication à travers les médias, affiches, sensibilisation de porte à porte. Il y aura aussi des formations de relais communautaires, des brigades de salubrité, des journées de salubrité chaque 1er samedi du mois et la distribution du matériel. L'objectif étant d'assainir les quartiers et les lieux publics dans la commune de Sibiti, tout en impliquant la population dans les actions d'assainissement.

Lançant cette opération en présence des autorités locales et des habitants, le ministre Juste Désiré Mondelé a rappelé que cette campagne marque un tournant décisif dans la politique publique d'assainissement, conformément aux orientations hiérarchiques et aux recommandations du premier forum national sur l'assainissement urbain. Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a, en effet, souligné l'importance de cette initiative censée améliorer la salubrité dans le département, tout en encourageant les autorités locales à s'impliquer activement dans la gestion des déchets et l'entretien des espaces publics.

Remettant symboliquement le matériel d'assainissement aux autorités locales, le ministre a insisté que cette opération « vise l'amélioration durable de l'hygiène et de la salubrité urbaine du département, à travers des actions coordonnées de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de nettoyage. »

Faciliter la circulation des biens et des personnes entre Komono-Mbila

Le préfet de la Lékoumou, Jean Christophe Tchikaya, a, quant à lui, souligné les enjeux multiples de ce trimestre spécial de salubrité qui apportera des solutions essentielles pour améliorer les questions d'assainissement. Selon lui, le choix du département de la Lékoumou, et principalement de la ville de Sibiti, se justifie par le fait que cette commune connaît une croissance urbaine accélérée, accompagnée de défis majeurs en matière d'assainissement. Il s'agit notamment des dépôts sauvages de déchets, de la prolifération d'eaux stagnantes et du manque de sensibilisation à l'hygiène et à la salubrité.

«Les activités que vous menez avec sérénité sur l'ensemble des airs géographiques de notre pays visent à revisiter les actions entreprises en la matière en les dotant d'approches nouvelles et de paradigmes nouveaux. Ainsi, vous répondez à une préoccupation majeure, celle d'apporter des solutions pérennes pour améliorer l'assainissement et la qualité de vie dans nos villes. Avec ces travaux, monsieur le ministre, le temps de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier est bel et bien arrivé », a déclaré le préfet, rassurant que les habitants sont disposés à relever, au côté du gouvernement les défis de l'assainissement urbain.

Le vice-président du conseil municipal de Sibiti, Florian Aristide Likibi, a, de son côté, rappelé que l'action d'assainissement des agglomérations exécutée par le ministre de tutelle à travers le pays est porteuse d'espoir pour tenir les localités en état de salubrité afin de lutter contre les différentes maladies liées à la non-observation de l'hygiène environnementale. « C'est ainsi que le conseil municipal de Sibiti avait aussi inscrit dans son programme de développement local une tâche dénommée Sibiti ville propre, outre l'opération de salubrité du 1er samedi du mois, instituée par le gouvernement », a rappelé l'adjoint au maire de Sibiti.

Notons que le ministre Juste Désiré Mondelé a également procédé au lancement des travaux d'aménagement et d'entretien de la route Komono-Mbila, longue de 25 km. Une fois aménagée, cette route facilitera le transport des biens et des personnes dans cette partie du département de la Lékoumou.