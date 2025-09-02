Du 18 au 20 août 2025, Pékin a accueilli la Global Smart Education Conference 2025, qui a réuni plus de trente représentants venus d’Égypte, d’Algérie, du Sénégal, de la République Démocratique du Congo, du Cameroun et d’autres pays africains, parmi lesquels des responsables ministériels et des partenaires universitaires.

À cette occasion, Huawei a organisé le premier Forum africain sur l’Éducation inclusive et conclu plusieurs accords de coopération avec des pays africains, afin de promouvoir l’inclusion éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes et au développement conjoint d’écosystèmes.

Les innovations numériques et intelligentes ouvrent de nouvelles perspectives pour personnaliser l’apprentissage et optimiser les ressources. Appliquées à l’Éducation inclusive, elles permettent de dépasser les barrières géographiques et matérielles, afin que chacun puisse bénéficier d’un enseignement de qualité et que la technologie réalise pleinement sa valeur humaniste.

Dans son allocution de bienvenue, Ye Ziping, vice-président et Chief Digital Officer de Huawei Northern Africa, a adressé ses salutations aux invités africains et déclaré : « Huawei est déterminé à travailler aux côtés de ses partenaires pour mobiliser les technologies les plus avancées et concevoir des solutions inclusives adaptées aux réalités africaines, afin de garantir à chacun un accès équitable à l’éducation. »

Poursuivant sur cette dynamique, Peter Zhang, vice-président de Huawei Global Public Sector BU et directeur du département Marketing & Solution Sales pour le secteur public, a rappelé que le développement des talents en TIC constitue un facteur clé : « Au cours des dix dernières années, Huawei a accompagné plus de 7 800 établissements éducatifs dans plus de 120 pays, établi plus de 3 000 Huawei ICT Academies en partenariat avec des universités à travers le monde et formé plus d’un million d’étudiants. L’entreprise continuera à travailler avec ses partenaires pour développer des solutions innovantes reposant sur les technologies de nouvelle génération et soutenir un développement de qualité du secteur éducatif. »

De son côté, Wu Yonghe, directeur du China E-Learning Technology Standardization Committee (CELTSC) du ministère chinois de l’Éducation et professeur à l’Université normale de Chine de l’Est, a présenté les initiatives et pratiques de la Chine en matière d’éducation numérique et intelligente. Il a souligné que la synergie entre politiques nationales et réglementations locales, adossée à une infrastructure numérique solide, a permis d’intégrer l’intelligence artificielle dans l’ensemble du processus éducatif. L’IA bénéficie aujourd’hui à des dizaines de millions d’enseignants et d’élèves et contribue à une amélioration significative de la qualité de l’enseignement.

S’exprimant sur les besoins spécifiques du continent africain, Liu Yue, Directrice de l’Éducation inclusive de Huawei Northern Africa, a rappelé que la pénurie de ressources éducatives et la faiblesse des infrastructures nécessitent des solutions globales. Huawei propose une approche intégrée de bout en bout (device-pipe-cloud-intelligence) combinant classes intelligentes, terminaux cloud abordables, solutions de connectivité pour les campus et plateformes intégrées cloud & intelligence. Ces solutions visent à repousser les limites traditionnelles de la salle de classe, à promouvoir l’équité et la qualité éducatives, à contribuer à l’objectif mondial d’un accès universel à une éducation de qualité et à accélérer la transformation numérique et intelligente du secteur.

Dans le cadre du forum, une entreprise spécialisée dans l’éducation intelligente a également présenté son enseignant numérique basé sur l’IA, illustrant les dernières avancées concrètes en matière d’éducation pilotée par l’intelligence artificielle. Cette innovation favorise le partage de ressources pédagogiques de qualité et le développement personnalisé des élèves, tout en accélérant la transformation numérique et intelligente de l’éducation.

Sur le plan des partenariats, au nom du ministère de l’Enseignement supérieur et universitaire de la République Démocratique du Congo (RDC), la ministre Pr. Dr Sombo Ayanne Safi Mukuna Marie-Thérèse a signé une lettre d’intention avec Huawei. L’accord porte sur le développement des infrastructures numériques universitaires, la mise en place de classes intelligentes et de plateformes d’apprentissage en ligne, le renforcement des compétences numériques des enseignants et des étudiants, ainsi que sur la coopération en matière d’éducation et de recherche. Les deux parties prévoient également de créer en RDC un laboratoire d’innovation conjoint destiné à former de jeunes talents adaptés à l’ère numérique.

De même, au nom du ministère de l’Éducation nationale du Sénégal, Moustapha Mamba Guirassy a signé avec Sonatel et Huawei un protocole d’accord visant à renforcer la coopération dans les domaines des équipements pédagogiques numériques, du développement d’infrastructures digitales et de la formation de talents. Ce partenariat contribuera à accélérer la transformation numérique de l’éducation nationale et à favoriser l’inclusion éducative au Sénégal.

En marge de l’événement, des responsables ministériels de l’éducation et des représentants d’universités africaines ont visité des sites de démonstration du secteur éducatif à Pékin, Shenzhen et Dongguan, où ils ont eu des échanges approfondis avec leurs homologues chinois. Aujourd’hui, les technologies de l’information et de la communication stimulent l’équité et l’innovation dans l’éducation. Huawei réaffirme sa volonté de travailler avec ses partenaires et clients pour faire progresser l’équité éducative en Afrique grâce aux technologies numériques.