Sénégal: Saly Portudal - Une synergie d'action préconisée contre l'insécurité et l'insalubrité

Mbour — Des parlementaires, des acteurs de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que des élus territoriaux et des autorités administratives ont préconisé à Nguékokh une synergie d'action pour lutter contre l'insécurité et l'insalubrité dans la station balnéaire de Saly (Mbour, Ouest).

Des hôteliers, des tenanciers de bars et restaurants, des élus locaux et des autorités administratives se sont dit favorables, lundi, lors d'une réunion du comité local de développement (CLD) à une unité d'action, pour résoudre les problèmes d'insécurité et d"insalubrité à Saly.

"La sécurité est une affaire de tous. Il faudrait que les populations fassent de la collaboration une priorité avec, bien entendu, les forces de défense et de sécurité", a dit Elhadj Djiby Bocoum, le sous-préfet de Sindia, qui présidait cette rencontre consacrée à la situation de la station balnéaire de Saly.

Saluant le travail abattu par le commissariat urbain de Saly pour le renforcement de la sécurité dans la station balnéaire de Saly, Elhadj Djiby Bocoum a annoncé d'autres "initiatives pour renforcer la présence des forces de défense et de sécurité".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cela s'ajoutera, a-t-il poursuivi, "le renforcement du dispositif sécuritaire en termes de caméras de surveillance, en plus de la mise à jour des registres dans les résidences".

Le sous-préfet de Sindia a rappelé la nécessité de dynamiser le comité de la station afin de permettre aux acteurs d'avoir un cadre d'échange, de partage et de dialogue.

Le député maire de Malicounda, Maguette Sène a préconisé pour sa part une synergie d'actions, de ressources et d'initiatives entre les différents acteurs, [...], pour que les questions de salubrité, de sécurité et de l'éclairage public puissent mieux être prises en charge.

Cette rencontre du comité local de développement a été une occasion de discuter avec les acteurs du tourisme local, des questions de sécurité, des nuisances sonores, de la fréquentation anarchique des plages, des motos Jakarta, de l'éclairage public et de l'insalubrité dans la station balnéaire de Saly.