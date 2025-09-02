Sénégal: Maouloud - A Kaolack, le service régional de l'élevage renforce le contrôle des produits d'origine animale

Kaolack — Le service régional de l'élevage de Kaolack (centre) déclare avoir renforcé le contrôle des produits d'origine animale, depuis samedi, en prévision du Maouloud à célébrer jeudi à Médina Baye, dans la ville chef-lieu de région.

Des milliers de pèlerins venant de plusieurs pays prennent part à cette célébration de la naissance du prophète Mohamed.

De nombreux produits d'origine animale sont vendus et consommés dans la ville, à cette occasion.

"Pour la célébration du Maouloud, nous avons pris plusieurs mesures, dont la mise en oeuvre a démarré samedi dernier. Il s'agit de vérifier surtout la qualité des produits d'origine animale commercialisés, la viande, les oeufs et le lait notamment, pour nous assurer qu'ils sont consommables sans danger", a expliqué le médecin vétérinaire Khady Ndiaye, cheffe du service régional de l'élevage.

Selon Mme Ndiaye, le renforcement de la surveillance est d'autant plus nécessaire que le mpox, la variole du singe, a fait son apparition au Sénégal, même si le patient a été déclaré guéri par le corps médical.

"Cette maladie provient des animaux. Elle peut se transmettre d'une personne à une autre, ou d'un animal à un être humain et vice versa", a-t-elle expliqué, ajoutant : "Aucun cas [de mpox] n'a été détecté chez les animaux, nous restons tout de même vigilants."

Le service régional de l'élevage va déployer des agents dans la ville de Kaolack, la veille et le jour du Maouloud, a-t-elle dit.

Selon Khady Ndiaye, le contrôle sera exercé dans plusieurs endroits de la ville, chez les guides religieux surtout, où sont pratiqués de nombreux abattages.

L'état physique et sanitaire des animaux destinés à l'abattage sera contrôlé, a-t-elle affirmé, précisant qu"'il s'agit de voir si ces animaux sont indemnes de toute maladie ou pas, avant d'autoriser leur abattage".