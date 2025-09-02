Sénégal: 'Dakar ville de tourisme' - Le potentiel culturel et l'ouverture sur le continent 'décisifs' dans le choix de l'OCI (DG ASPT)

Dakar — Le potentiel culturel "énorme" de Dakar et son ouverture à l'ensemble du continent africain comptent parmi les atouts ayant motivé le choix de la capitale sénégalaise comme "ville du tourisme de l'OCI", a-t-on appris du directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Adama Ndiaye.

"Dakar est une très grande ville. Dakar est également connue dans l'OCI [Organisation de la coopération islamique] comme étant une capitale d'enjeux. Mais également, il y a un leadership qui s'est incarné à travers le choix de Dakar grâce également à cette ouverture que le Sénégal offre à l'ensemble du continent africain. Donc, tout cela a été décisif", a-t-il déclaré.

Adama Ndiaye participait, lundi, à Diamniadio, à la cérémonie de lancement du projet de promotion de "Dakar, ville du tourisme 2025 de l'OCI", en présence du ministre de Tourisme et de l'Artisanat, Mountaga Diao et du directeur du Comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles (COMIAC), Ameth Diallo.

Il y avait aussi des représentants de l'OCI, du Pakistan, de la Turquie et de l'Ouzbékistan.

Selon le DG de l'ASPT, cet atelier de lancement est "un moment très important" du tourisme axé sur la thématique de la promotion de la gastronomie sénégalaise.

Les activités de promotion de la gastronomie sénégalaise vont s'étaler de septembre à décembre prochain, avec des formations dédiées aux acteurs du tourisme sénégalais, des expositions et des concours sur des "mets innovants".

Il s'agit "de mettre tout cela en valeur", en collaboration avec le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays Islamiques (SESRIC, en anglais), dont la directrice générale, Zehra Zümrüt SELÇUK, a pris part à cet atelier de lancement.

Selon Adama Ndiaye, il y a de la matière pour développer la gastronomie sénégalaise, et dans cette optique, l'atelier de lundi "augure tout simplement de belles perspectives dans ce sens".

Dakar a été désignée "Ville du tourisme de l'OCI" en marge de la 12e session de la Conférence islamique des ministres du Tourisme (12ème CIMT), tenue le 2 juin 2024, à Khiva, en République d'Ouzbékistan, sur le thème "Développer l'industrie du tourisme de manière durable et résiliente".