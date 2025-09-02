Afrique: CAN 2025 - La rénovation du Grand Stade d'Agadir presque bouclée

Le Maroc est en train d'apporter une touche finale à plusieurs infrastructures sportives, dont le Grand Stade d'Agadir, qui a presque fini de faire peau neuve, près de quatre mois avant le coup d'envoi de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans le royaume chérifien.

Depuis plusieurs mois, ce pays d'Afrique du Nord fait faire des travaux de construction et de rénovation de stades et d'infrastructures hôtelières dans les six villes où se jouera la CAN, Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger. L'objectif recherché est de les adapter aux critères requis par les instances chargées du football africain et mondial.

À Agadir, ville située sur la côte atlantique du Maroc, le Grand Stade est en rénovation.

Le bruit des machines et l'agitation des ouvriers en tenue de sécurité témoignent de la frénésie avec laquelle le pays se prépare à l'organisation de la plus grande manifestation sportive du continent, la Coupe d'Afrique des nations de football.

Ici, des engins activés par les ouvriers soulèvent la poussière sur leur passage. Là, une pelle mécanique se livre à des excavations.

Des câbles électriques, de la ferraille et d'autres matériaux de construction jonchent le sol. Des ouvriers casqués, gilets de sécurité arborés, s'affairent énergiquement dans le chantier.

"Ces travaux, une fois achevés, vont faciliter l'accès au stade et la mobilité des visiteurs à l'intérieur. La capacité d'accueil du parking passera de 2 600 à 4 100 places. Une bonne partie de ces travaux sera bouclée avant la CAN 2025", assure Hicham Allouli, un directeur régional de la SONARGES, la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs.

Selon lui, la rénovation du Grand Stade d'Agadir s'effectue en deux phases : la première avant la CAN 2025, la seconde après cet évènement.

"La première phase concerne la pelouse et l'extension des gradins, dans le but d'augmenter la capacité d'accueil du stade, la modernisation des tribunes VIP et de presse. On change les sièges, les vestiaires, les salons VIP, les plafonds, l'éclairage et le revêtement", explique le chef du projet de rénovation de cette infrastructure sportive, Adil Baali.

"Nous avons presque bouclé cette première étape de la rénovation du stade. Il ne nous reste que quelques travaux à finaliser avant la seconde phase, qui va démarrer après la CAN 2025", complète Allouli.

Selon ces responsables de la SONARGES, la seconde phase de la rénovation des stades marocains va consister à préparer la Coupe du monde de football, qui sera organisée conjointement par l'Espagne, le Maroc et le Portugal.

À Agadir, il s'agira de faire passer la capacité d'accueil du Grand Stade de 41 800 à 46 000 places, disent-ils.

La ville d'Agadir va accueillir les équipes nationales d'Égypte, sept fois vainqueur de la CAN, d'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe. Elles composent la poule B.

La forteresse sportive des montagnes de l'Anti-Atlas

C'est au Grand Stade qu'auront également lieu les matchs Cameroun-Gabon, Gabon-Mozambique et Mozambique-Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui fait partie aussi de la poule F, étant appelée à rencontrer ses adversaires dans une autre ville. Un match des huitièmes de finale et l'une des rencontres des quarts de finale vont se jouer aussi à Agadir.

Niché au pied des montagnes de l'Anti-Atlas, le Grand Stade d'Agadir, construit à partir des déblais de son site, séduit plus d'un visiteur. Il est perché sur un flanc de montagne. Son architecture renvoie à une forteresse médiévale.

Inaugurée en octobre 2013, cette infrastructure sportive est devenue un symbole architectural du sud du Maroc. Elle est bâtie sur le piémont des Atlas marocains, à cinq kilomètres du centre-ville d'Agadir.

Vus de loin, les quatre projecteurs érigés aux angles du stade rappellent les échauguettes des anciennes forteresses. Dessiné par l'architecte marocain Saâd Benkirane et son confrère italien Vittorio Gregotti, ce stade a accueilli la Coupe du monde des clubs de 2013 et plusieurs matchs internationaux du Maroc et du Mali.

Situé sur la route de l'aéroport international d'Agadir, il se distingue de nombreuses autres infrastructures sportives par l'immensité des espaces inoccupés qui la ceinturent.

Sa construction a coûté 100 millions d'euros, soit 65,5 milliards de francs CFA, selon la SONARGES.

Le stade est conçu pour abriter aussi des concerts, des séminaires et d'autres rencontres non sportives.

Les recettes tirées de l'organisation de ces activités sont réinvesties dans la maintenance de l'édifice, selon Hicham Allouli.

L'infrastructure sportive compte quatre vestiaires dédiés au football, huit vestiaires pour l'athlétisme et deux autres pour les arbitres.

"Chacun des vestiaires réservés aux footballeurs a une capacité de 28 places", signale M. Allouli.

Le Grand Stade d'Agadir comprend deux pelouses annexes, 12 loges VIP, une salle de conférences de 200 places, une tribune presse de 288 places, des moniteurs, etc. Il offre à ses visiteurs une vue imprenable sur les montagnes de l'Anti-Atlas.