Maroc: Hajj 1447 H - Le règlement des frais du 15 au 19 septembre pour les personnes en liste d'attente

2 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

La deuxième phase de l'opération du règlement des frais du Hajj pour la saison 1447 de l'Hégire pour les personnes inscrites sur les listes d'attente se déroulera du 15 au 19 septembre courant, avec acceptation du chèque certifié, a annoncé lundi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Les citoyens inscrits sur ces listes d'attente selon l'ordre établi par le processus de tirage au sort remplaceront ceux n'ayant pas pu effectuer le règlement des frais du Hajj pour la saison 1447 H lors de la première phase, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les citoyens sélectionnés à partir de la liste d'attente de l'organisation officielle et des agences de voyages touristiques sont appelés à effectuer les examens médicaux nécessaires afin d'obtenir un certificat attestant de leur aptitude physique et mentale à accomplir les rites du Hajj en vue de le présenter aux services du ministère de l'Intérieur pour obtenir l'attestation de sélection.

Le paiement sera effectué en un seul versement auprès des agences d'Al Barid Bank dans les différentes préfectures et provinces du Royaume tant pour le pèlerinage encadré par le ministère des Habous et des Affaires islamiques que pour celui des agences de voyages.

La Commission Royale chargée du pèlerinage avait recommandé le paiement, par les citoyens sélectionnés dans le cadre du tirage au sort pour l'organisation officielle, d'un montant approximatif estimé à 65.000 DH, alors que la coût définitif du Hajj sera arrêté ultérieurement, soit en hausse ou en baisse, a ajouté la même source.

