Maroc: Hicham Allouli - Le Grand stade d'Agadir est prêt pour accueillir les plus grands évènements

Le Grand stade d'Agadir est d'ores et déjà prêt pour accueillir les plus grands évènements, a assuré, lundi à Agadir, le directeur régional de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES), Hicham Allouli.

A l'instar des autres stades du Royaume, le Grand stade d'Agadir qui connaît des travaux de rénovation et de mise à niveau, entrepris en deux phases, est déjà prêt en prévision de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025), a fait savoir M. Allouli. La première phase concerne l'aménagement du stade en prévision de la CAN 2025, tandis que la seconde porte notamment sur sa couverture totale et sur l'extension des gradins afin de porter leur capacité de 41.800 places actuellement à 46.000 d'ici 2030, a-t-il déclaré à la MAP.

"La première phase presque achevée consiste en l'aménagement extérieur du stade, ce qui a permis d'augmenter la capacité du parking pour passer de 2600 places à 4100", a-t-il expliqué, relevant que les travaux ont porté également sur le renforcement de la clôture extérieure et l'installation de nouveaux points pour la billetterie.

Les pelouses des terrains d'entraînement ont été changées de même que celle du terrain principal, a-t-il ajouté.

Il a été également question de la mise à niveau de l'ensemble des lots techniques afin de permettre une meilleure exploitation du stade durant les grands évènements, a-t-il dit.

Les vestiaires du Grand stade d'Agadir ont aussi fait l'objet de travaux de rénovation et de mise à niveau, a-t-il poursuivi.

Quant à la seconde phase de rénovation, elle vise, selon lui, à permettre à cette enceinte sportive de se conformer au cahier des charges et aux exigences de la Fédération internationale de football (FIFA) en vue d'accueillir la Coupe du monde, que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal.

Outre l'augmentation de la capacité du Grand stade, cette phase inclut l'installation d'un toit panoramique à 360° et l'amélioration des espaces VIP, renforçant ainsi sa position en tant que site incontournable pour les compétitions internationales.

Inauguré en 2013, le Grand stade d'Agadir est une infrastructure sportive moderne s'étendant sur 32 hectares, à 15 minutes du centre-ville et à 30 minutes de l'aéroport. Dès son ouverture, il s'est imposé comme une infrastructure de référence, accueillant des événements prestigieux tels que la Coupe du monde des Clubs FIFA 2013.