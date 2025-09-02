Sénégal: Infirmerie des Lions - Ousseynou Niang remplace Ismaila Sarr blessé

Dakar — L'attaquant sénégalais de l'Union Saint-Gilloise (élite belge), Ousseynou Niang, a été appelé par le sélectionneur Pape Bouna Thiaw pour pallier le forfait d'Ismaila Sarr lors des deux prochaines sorties de l'équipe nationale de football du Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Sarr, un des atouts de l'attaque des Lions, s'est blessé, dimanche, lors de la victoire de son club Crystal Place (3-0) devant Aston Villa, pour le compte de la troisième journée de la Premier League.

Il s'est blessé en inscrivant le troisième but de son équipe, le deuxième à son compteur cette saison. Il a été remplacé, laissant son équipe terminer le match à 10.

Le remplaçant d'Ismaila Sarr dans la tanière n'est pas un inconnu.

Formé à l'Académie Diambars, Ousseynou Niang a fréquenté les sélections de jeunes du Sénégal (U17, U20 et U23).

Natif de Ziguinchor, très technique et rapide, Ousseynou Niang a été désigné, avec deux autres joueurs, par les rédactions de la DH/Les Sports et de la RTBF Sports parmi les finalistes du joueur du mois d'août du Jupiler Pro League (élite belge).

Il a dernièrement a débloqué le derby contre Anderlecht en obtenant très vite un penalty, écrit le site de la RTBF.

Un an après son arrivée en provenance de Lettonie, "le Sénégalais (23 ans) franchit [...] les paliers à une vitesse folle et maîtrise de plus en plus ce rôle de piston avec déjà trois passes décisives, mais aussi un investissement défensif sans faille", ajoute le site.

Six des 26 joueurs convoqués pour les deux prochaines sorties de l'équipe nationale de football du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ont effectué, lundi après-midi, leur première séance d'entraînement dont le début a été perturbé par la pluie accompagnée de rafales de vent.