Sénégal: Bignona - Un mort et une vingtaine de blessés dans un accident de la circulation à Kaparan

2 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par MNF/BK

Bignona — Une personne a trouvé la mort et une vingtaine d'autres ont été grièvement blessées, mardi matin, dans un accident de la circulation survenu à hauteur de Kaparan, un village de la commune de Suelle, dans le département de Bignona (sud), a appris l'APS de sources concordantes.

L'accident s'est produit suite à une collision entre un minicar en provenance de Thiobon et un véhicule de huit places roulant dans le sens Diouloulou-Bignona.

La victime est décédée sur le coup, tandis que les blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers vers le centre de santé de Bignona, a indiqué une source sécuritaire.

Certains blessés pourraient être transférés vers des structures sanitaires de Ziguinchor, en fonction de la gravité de leurs blessures, selon la même source.

Selon des témoins, le mauvais état de la route serait à l'origine du drame.

Les deux conducteurs auraient tenté d'éviter des nids-de-poule avant la collision.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

