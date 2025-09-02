Maroc: Ports situés sur la Méditerranée - Légère hausse des débarquements de pêche à fin juillet

2 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau des ports situés sur la Méditerranée ont atteint 9.624 tonnes (T) à fin juillet 2025, en hausse de 1% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

En valeur, ces débarquements sont en hausse de 2% atteignant plus de 463,20 millions de dirhams (MDH) à fin juillet dernier, par rapport à la même période de l'année précédente (456,19 MDH), a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ces ports, situés sur la côte de Tanger à Saïdia, ont augmenté de 2% au cours des sept premiers mois de 2025 à 3.672 T, pour une valeur estimée à environ 101,79 MDH (-1%), contre plus de 102,45 MDH (3.603 T) à fin juillet 2024.

Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, atteint 1.544 T à fin juillet dernier (+3%), pour une valeur de plus de 62,42 MDH (+2%), contre 61,28 MDH (1.497 T) en glissement annuel.

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont enregistré une baisse de 4% à 3.564 T pour des recettes de plus de 243,37 MDH, tandis que pour les crustacés, les débarquements ont reculé de 2% à 702 T, générant des revenus de plus de 53,91 MDH (+8%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 523.765 T à fin juillet dernier, en baisse de 16% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé à plus de 6,14 milliards de dirhams (MMDH), contre 6,30 MMDH en glissement annuel.

