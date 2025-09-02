Maroc: Abdellatif Jouahri parmi les meilleurs gouverneurs de banques centrales du monde

Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a été classé parmi les meilleurs gouverneurs de banques centrales au monde dans le rapport "Central Banker Report Cards 2025" du magazine américain spécialisé Global Finance.

M. Jouahri a ainsi obtenu la note "A" attribuée par le magazine new-yorkais dans ce rapport publié annuellement par Global Finance depuis 1994, selon un communiqué de la publication US.

Bank Al-Maghrib est la seule banque centrale du monde arabe ayant obtenu la note "A".

Le "Central Banker Report Cards" évalue les gouverneurs des banques centrales de 101 pays, territoires et régions clés, dont l'Union européenne, la Banque centrale des Caraïbes orientales, la Banque des Etats d'Afrique centrale et la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest.

Selon le communiqué, le rapport rend hommage aux gouverneurs des banques centrales "qui ont non seulement délivré des résultats, mais qui l'ont fait avec indépendance, discipline et clairvoyance stratégique".

La même source relève à cet égard que la plupart des banquiers centraux "ont passé les dernières années à lutter contre l'inflation avec leur outil le plus efficace: des taux d'intérêt plus élevés, même si leurs mandats peuvent varier d'un pays à l'autre", ajoutant qu'avec le recul de l'inflation, les résultats de ces décisions difficiles commencent à voir le jour.

Les notes attribuées par le rapport sont classées sur une échelle de "A" à "F" et tiennent compte des performances réalisées en matière de maîtrise de l'inflation, d'objectifs de croissance économique, de stabilité monétaire et de gestion des taux d'intérêt. "A" représente une excellente performance et "F" un échec cuisant, selon le magazine.

Les autres banquiers centraux qui ont obtenu la note "A" sont Rosanna Costa (Chili), Roger Madrigal Lopez (Costa Rica), Perry Warjiyo (Indonésie), Richard Byles (Jamaïque), Kamau Thugge (Kenya), Carlos Carvallo Spalding (Paraguay), Julio Velarde Flores (Pérou), Nandalal Weerasinghe (Sri Lanka).

Fondé en 1987, Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l'actualité financière, avec une circulation de 50.000 exemplaires dans 185 pays, abordant des questions relatives au secteur de la finance à l'échelle mondiale, notamment la finance d'entreprise, les joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la banque, et le management du risque.