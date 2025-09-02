Sénégal: La SNR a recouvré 4,5 milliards FCFA depuis juin 2024, selon son directeur général

Tivaouane — La Société nationale de recouvrement (SNR) a recouvré globalement 4,5 milliards de FCFA depuis juin 2024, preuve de sa "bonne santé financière", malgré un lourd passif hérité des banques publiques dissoutes, selon son directeur général, Babacar Ndiaye.

En visite à Tivaouane, lundi, en prélude au Gamou prévu jeudi, Babacar Ndiaye a été reçu par Serigne Mbaye Sy Abdou, représentant du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Le religieux a formulé des prières pour le Sénégal ainsi que pour la réussite de sa mission à la tête de la Société nationale de recouvrement dont il est le directeur général depuis juin 2024.

Créée en 1991, la SNR avait pour mission initiale le recouvrement des créances issues des banques publiques dissoutes.

"Elle a été installée dans des conditions particulières, puisqu'elle a hérité de déficits considérables liés à ces institutions financières. Aujourd'hui, ce passif s'élève à environ 86 milliards de francs CFA", a expliqué Babacar Ndiaye.

Le DG de la Société nationale de recouvrement a toutefois tenu à dissocier ce "lourd héritage" de la "gestion propre" de la société.

"Si l'on observe uniquement la gestion de la SNR, il n'existe aucun déficit. L'institution fonctionne de manière autonome, assure toutes ses charges et ne reçoit aucun soutien financier de l'État", a-t-il relevé, ajoutant que tout au contraire, "elle contribue au budget national".

Depuis sa prise de fonctions, Babacar Ndiaye indique que la SNR a versé "près de trois milliards de francs CFA au Trésor public, avec un recouvrement global de 4,5 milliards".

"Ces performances démontrent que la SNR est une société en bonne santé financière. Le travail d'apurement du passif est en cours et ses résultats seront transmis à la tutelle", a-t-il ajouté.

Il estime que la SNR joue un rôle essentiel dans la mobilisation des ressources publiques, "au même titre que la Direction générale des impôts et domaines ou la Douane".

Ces contributions, affirme-t-il, s'inscrivent en droite ligne avec l'Agenda Sénégal 2050, destiné à renforcer la soutenabilité financière du pays.

Abordant l'avenir de la SNR, M. Ndiaye a révélé qu'un projet de modification de la loi portant création de la SNR est en cours d'examen.

"Si elle est adoptée par l'Assemblée nationale, cette réforme permettra à la SNR d'étendre son champ de compétence au recouvrement des créances privées".

"Ce serait une évolution majeure, qui nous donnerait la possibilité de collaborer avec les banques commerciales et d'accroître notre impact sur la mobilisation des ressources financières", a-t-il expliqué.

Dans l'immédiat, l'objectif prioritaire de la Société reste, selon lui, de renforcer ses capacités de recouvrement, afin de consolider son rôle d'appui à l'État dans le financement de ses politiques publiques.