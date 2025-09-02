Sénégal: L'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle se déploie dans les sites religieux

2 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) mène une campagne d'enrôlement à la CSU dans les foyers religieux pour permettre aux populations de pouvoir disposer d'une assurance maladie à moindre coût, indique un communiqué de ladite structure.

"Après la ville sainte de Touba durant le Magal, la SEN-CSU se déploie à Tivaouane, à Kaolack, à Saint-Louis (2 Rakkas) et vers d'autres sites religieux célébrant le Gamou, pour permettre à tous ceux qui le désirent de pouvoir s'enrôler en seulement 37 secondes", indique un communiqué de la direction générale de l'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle.

Selon le texte, "de l'enregistrement à l'enrôlement en passant par l'immatriculation jusqu'à la délivrance de la carte, le bénéficiaire a moins d'une minute pour être assuré pendant douze (12) mois au cours desquels il a la possibilité de se soigner partout au Sénégal grâce à la portabilité nationale des soins".

Les pèlerins ainsi que les populations locales, poursuit le texte, "sont invités à se rapprocher des services de la SEN-CSU, munis de leur pièce d'identité, de mille (1000) francs pour l'inscription et trois mille cinq cent (3500) francs pour la cotisation annuelle".

"Ces sommes, lit-on, permettent d'avoir droit à une prise en charge de 80 % dans les structures de santé publique du Sénégal et de 50 % de prise en charge dans les pharmacies privées".

