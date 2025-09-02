Sénégal: Sortie prochainement d'une collection d'ouvrages sur l'histoire générale de la Fayda

Medina Baye — Le président de la commission des conférences et du patrimoine intellectuel de la Fayda, Ahmed Boukar Omar Niang, annonce la sortie prochaine d'une collection d'ouvrages visant à propager l'héritage de Cheikh Ibrahima Niasse, guide spirituel de la Fayda, une branche de la tidjania sénégalaise.

S'exprimant au cours d'une rencontre avec des journalistes, lundi, à Kaolack, dans le cadre de l'édition 2025 du Gamou commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mouhammed (PSL), il a signalé que deux des six ouvrages de cette collection sont déjà sortis.

Il a indiqué qu'une nouvelle traduction du Saint Coran et l'oeuvre testamentaire de Cheikh Ibrahim Niasse, dit Baye, font partie des ouvrages à paraître prochainement.

Concernant les ouvrages déjà sortis, il a cité le "Cherul Kalb", traduction du dernier recueil de poèmes en alexandrin de Cheikh Ibrahim, traduit et annoté en français, "pour essayer d'émuler la méthode du Cheikh, dans la version originale, qui est la version arabe".

"Il y a aussi l'empreinte universelle dans la pensée et l'action de Cheikh Ibrahim Niasse, que j'ai co-écrit avec Amadou Thiam, qui est un financier, un économiste, et non moins petit-fils de Cheikh Ibrahim", a ajouté le président de la commission des conférences et du patrimoine intellectuel de la Fayda.

Il a également cité la biographie du père de Cheikh Ibrahima Niasse, El Hadji Abdoullah Niasse, traduite en français et en anglais, et un autre de ses ouvrages écrit 15 ans avant la naissance de Baye Niasse, également traduit en anglais et en français.