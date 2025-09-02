Sénégal: 'Dakar, ville du tourisme 2025 de l'OCI', une campagne de promotion axée sur la gastronomie

Dakar — Un projet de promotion du tourisme gastronomique dénommé "Dakar, ville du tourisme" 2025 de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a été officiellement lancé, lundi, Dakar, dans une optique de promotion du patrimoine culturel sénégalais.

Dakar avait été désignée "ville du tourisme de l'OCI" en marge de la 12e session de la Conférence islamique des ministres du Tourisme (12ème CIMT), tenue le 2 juin 2024, à Khiva, en République d'Ouzbékistan, sur le thème "Développer l'industrie du tourisme de manière durable et résiliente".

Plusieurs personnalités, dont le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mountaga Diao, ont assisté à la cérémonie officielle de lancement marquée par la tenue d'un atelier sur "le projet de promotion du tourisme gastronomique pour la destination Sénégal".

Le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Adama Ndiaye, a également pris part à cette rencontre, de même que le directeur du Comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles (COMIAC), Ameth Diallo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le choix de Dakar comme "ville du tourisme de l'OCI" offre une "opportunité unique pour valoriser le patrimoine culturel et touristique de notre patrimoine".

Le thiébou dieune, plat national inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en décembre 2021, en est "une illustration", a indiqué Mountaga Diao.

La campagne de promotion "Dakar, ville du tourisme" de l'OCI va s'étaler de septembre à décembre 2025, avec plusieurs activités au menu, a annoncé le ministre.

Elle implique "une responsabilité collective pour faire rayonner le Sénégal", mais représente aussi "une immense fierté nationale" et "une reconnaissance à l'OCI".

Le maire de Ngor, Maguèye Ndiaye, au nom de l'édile de Dakar, a fait observer que "ce prestigieux titre" consacrant Dakar, comme "ville du tourisme de l'OCI, "est un excellent accélérateur de la transformation de notre ville, du Sénégal à travers la gastronomie", alors que la capitale sénégalaise va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026, "une occasion de vendre notre patrimoine culinaire".

Le directeur du Comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles (COMIAC) a de son côté salué, à travers le choix de Dakar par l'OCI, "une opportunité exceptionnelle pour valoriser notre patrimoine culturel".

Les plats, au-delà de leur aspect culinaire, sont "des symboles de l'hospitalité et du partage", mais aussi une opportunité de "promotion économique et culturelle", en vue d'un renforcement de la destination Sénégal.

Zahra Zamard Selcuk, directrice générale du Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation (SESRIC) de l'OCI en Turquie, a plaidé, en ce qui la concerne, pour "un investissement dans nos cultures, notre développement", en appelant à construire "ensemble le même destin".