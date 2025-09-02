Maroc: Les exportations de phosphate ont atteint €2,9 Mrds

OCP prévoit un bénéfice solide en 2025 grâce aux prix élevés des engrais et à la demande croissante de pays comme le Brésil et l'Argentine. Le géant marocain du phosphate a enregistré un chiffre d'affaires de 30,57 milliards de dirhams (environ 2,9 milliards d'euros) au deuxième trimestre.

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 52,17 milliards de dirhams (environ 4,9 milliards d'euros), soit une augmentation de 21% par rapport à la même période en 2024. Cette croissance est due à la hausse des volumes de ventes de roche phosphatée et d'engrais, combinée à la stabilité des prix.

OCP a investi 9,23 milliards de dirhams (environ 870 millions d'euros) au deuxième trimestre, soit un peu moins qu'un an plus tôt. Ces fonds serviront à accroître la capacité de production, la gestion de l'eau et les énergies renouvelables. L'entreprise espère ainsi renforcer sa résilience face aux fluctuations du marché.

Les exportations de phosphate du Maroc dans leur ensemble ont augmenté de près de 21 pour cent pour atteindre 55,18 milliards de dirhams (environ 5,2 milliards d'euros) au cours des sept premiers mois de 2025. Les exportations de phosphate brut (+56,2 pour cent), d'engrais (+19,3 pour cent) et d'acide phosphorique (+12,1 pour cent) ont le plus contribué à cette augmentation.

Le Maroc possède plus de 70 % des réserves mondiales connues de phosphate, ce qui en fait un acteur clé de la sécurité alimentaire mondiale. Grâce à l'OCP, il approvisionne des marchés comme le Brésil, l'Inde et les pays européens, et contribue également au développement de l'agriculture en Afrique.

Ces dernières années, l'entreprise a mis davantage l'accent sur le développement durable. Elle a de plus en plus recours aux énergies renouvelables et investi dans le dessalement de l'eau de mer, afin de pérenniser sa production.