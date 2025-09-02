Sénégal: Groupe La Poste - Les pertes cumulées dépassent 100 milliards de FCFA à fin 2024

Un Conseil interministériel s'est tenu ce lundi 1er septembre 2025, à la Primature, sur le Groupe SN La Poste. Selon le document publié par la Primature à la fin des travaux, depuis plus d'une décennie, le Groupe La Poste traverse une crise systémique qui menace son rôle d'opérateur public de référence dans les services postaux, financiers et logistiques.

Héritière de l'Office des postes et télécommunications, la Société nationale La Poste, avec ses filiales Postefinances et Ems Sénégal, a progressivement perdu de sa vitalité, sous l'effet conjugué d'une gouvernance défaillante, d'une concurrence accrue insuffisamment régulée, d'une modernisation insuffisante et d'un déséquilibre financier devenu chronique. Cette situation, explique-t-on, compromet aujourd'hui non seulement sa mission d'inclusion et de cohésion nationale, mais également sa pérennité.

«L'analyse de la période 2012-2025 révèle une dégradation continue des fondamentaux. Les effectifs, passés de 2 600 agents en 2012 à plus de 4 100 neuf ans plus tard, ont augmenté de près de 60 % sans stratégie de productivité, ni soutenabilité budgétaire, entraînant une hausse de plus de 40 % de la masse salariale alors même que le chiffre d'affaires reculait de 26 % », lit-on dans le document.

Cette inflation des charges, combinée à une baisse de l'activité et à un environnement de régulation lacunaire, informe la même source, a creusé un déficit structurel qui s'est aggravé au fil des années. «A la fin de l'année 2024, les pertes cumulées dépassaient 100 milliards de FCFA, les capitaux propres étaient négatifs de 156 milliards, et l'endettement atteignait des niveaux critiques, incluant dettes fiscales, sociales, bancaires et fournisseurs. Plus préoccupant encore, les dépôts des comptes clients des Comptes chèques postaux et de la Caisse nationale d'épargne présentent un déficit de plus de 9 milliards, fragilisant la confiance des clients », précise-t-on.

À ces difficultés financières, s'ajoutent de profondes défaillances de gouvernance. Pendant plus de quinze (15) ans, aucun contrôle externe n'a été exercé sur le Groupe et les états financiers n'ont pas été publiés entre 2013 et 2019, favorisant l'opacité et empêchant la prise de mesures correctives.

Selon le document, les filiales n'ont pas échappé à cette dérive : Postefinances affiche des capitaux propres négatifs supérieurs à 17 milliards et des cas de fraudes documentées de plus de 3 milliards CFA, tandis qu'Ems Sénégal, censée porter la croissance du courrier express, a perdu des marchés stratégiques et vu son chiffre d'affaires s'effondrer.

Sur le plan opérationnel, renseigne le document, le Groupe fait face à de graves fragilités logistiques et sociales. «Plus de 80 % du parc automobile est hors d'usage, limitant la distribution et affaiblissant l'activité logistique dans un contexte d'essor du e-commerce. Sur le plan social, les tensions de trésorerie ont conduit l'État à prendre en charge le paiement des salaires depuis octobre 2022, pour un coût global annuel de 18 milliards de FCfa », détaille le document.