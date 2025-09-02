Sénégal: Relance et redressement de La Poste - Le Premier ministre Ousmane SONKO prend une quinzaine de mesures

Le Premier ministre a présidé le 1er septembre 2025, un Conseil interministériel sur la situation de la société La Poste. Ousmane Sonko engage l'ensemble des parties prenantes à mettre en oeuvre, selon un calendrier structuré autour des phases de redressement (d'ici à fin 2025) et de relance (2025-2029), les mesures ci-après destinées à assurer la stabilité, la modernisation et la transformation durable du Groupe La Poste.

Comme première mesure, il recommande la recapitalisation du Groupe La Poste. Sur ce point, il invite le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique à finaliser avant décembre 2025 le processus de recapitalisation de la Sn La Poste, étape cruciale pour le renforcement des fonds propres, la restauration de la solvabilité et la relance des activités stratégiques du Groupe ; diligenter la mise à jour des états financiers de La Poste.

Il y a également la modernisation de la gouvernance du secteur. Pour cela, il est demandé au Ministre des Finances et du Budget, en rapport avec le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, à veiller à la validation avant décembre 2025, du Plan stratégique de développement avec une feuille de route prenant en compte toutes les mesures retenues dans le cadre de contrats de performance. Les autres mesures portent sur l'actualisation du cadre juridique ; la finalisation du Code des Postes avant fin décembre 2025 ; la signature de l'arrêté interministériel mettant en place le Fonds de développement d'un service universel postal ; la rationalisation des effectifs.

Sur ce point, le Premier ministre engage le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique à veiller à la mise en oeuvre par le Directeur général du Groupe La Poste du plan de départs négociés dont la première phase devra être finalisée au plus tard en décembre 2025. Il y a également l'apurement des dettes fiscales et sociales, la valorisation du patrimoine immobilier et du potentiel de télécommunication ; la finalisation du processus de régularisation foncière des biens immobiliers de La Poste avant décembre 2025.