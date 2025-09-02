Ile Maurice: Quand la culture unit sans diviser

Le Hindu Girls' College a célébré vendredi 22 août au soir Ganesh Chaturthi par une manifestation culturelle marquée par une forte participation des élèves, enseignants, parents et membres de la direction. Plus qu'une simple fête religieuse, l'événement s'est voulu un exercice de dialogue culturel et d'inclusivité.

Dans un monde où les lignes entre culture et religion s'entremêlent souvent, les étudiantes ont relevé le défi en redéfinissant ces frontières avec sensibilité et ouverture. Elles se sont affirmées comme de véritables «game changers», démontrant que la tradition peut rassembler sans exclure.«Cette célébration a honoré l'essence culturelle de Ganesh Chaturthi en unissant parents, étudiants et personnel dans un esprit d'harmonie», a déclaré la Head Girl, Bhavya Pertab. Sa suppléante, Nilesha Moodely, a décrit «un moment mémorable qui a suscité un profond sentiment d'unité», tandis que l'élève de Grade 12, Mevna Bajee, a souligné que «la culture s'est imposée comme un puissant lien social».

La soirée, rythmée par la musique, la danse, l'art et la poterie en direct, a été rendue possible grâce au soutien de plusieurs associations socio-culturelles, dont Mont Roches Marathi Mitra Mandali, Nirbhaya, Vacoas National Group et Maratha Sainik.

À travers cette célébration, le Hindu Girls' College affirme sa volonté de faire de la culture un vecteur d'éducation et d'unité, où chaque tradition devient une occasion de bâtir des ponts et de célébrer les valeurs communes.

