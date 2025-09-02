Ile Maurice: Jeu, set et match pour Vimal Basanta Lala

Après un long combat face à la maladie, c'est le coeur lourd que le giron du tennis de table mauricien a fait ses adieux durant le week-end à Vimal Basanta Lala, 47 ans, véritable légende du tennis de table. Ancien joueur de la sélection mauricienne et président de l'Association mauricienne de tennis de table (AMTT), ce grand gaillard toujours amusant et jovial va manquer à tous ceux qui l'ont côtoyé.

Ancien membre de l'équipe nationale et devenu par la suite une figure très respectée dans le monde de la publicité, Vimal Basanta Lala a, notamment, représenté l'île Maurice aux Jeux de la Francophonie de la Jeunesse de 1992 à Paris. Cependant, à 18 ans, il avait décidé que l'éducation était sa priorité et avait ainsi déménagé au Canada pour terminer ses études.

De retour à Maurice, il s'était impliqué dans le monde de la publicité, espérant encourager les sponsors à soutenir les activités de l'association. Son dévouement pour la cause et sa passion pour son sport lui avaient valu d'être élu président de l'Association mauricienne de tennis de table en 2016. Auparavant, il avait été le directeur du tournoi des Championnats d'Afrique juniors de 2015, organisés à l'île Maurice. Sa contribution à ce tournoi, qui s'est avéré particulièrement réussi, ne pouvait être sous-estimée.

«Son parcours dans le sport a été une véritable source d'inspiration : il a occupé divers postes, d'ancien joueur dévoué à président et trésorier de l'Association mauricienne de tennis de table. À chaque poste, il a apporté sa passion et son engagement indéfectibles, façonnant le sport que nous aimons. Mais au-delà de ses exploits remarquables, Vimal était connu pour son dévouement sans faille et sa bonne humeur, faisant toujours en sorte que ceux qui l'entouraient se sentent valorisés et bienvenus. Il était plus qu'un simple joueur et président ; c'était un mentor, un ami et un véritable champion du jeu, sur et en dehors de la table», écrivait l'AMTT sur sa page Facebook avant de poursuivre.

«Au moment de lui dire au revoir, nous nous accrochons aux leçons qu'il nous a enseignées : l'humilité, la persévérance et, surtout, la gentillesse. L'héritage de Vimal continuera d'inspirer tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. L'Association mauricienne de tennis de table présente ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Que son âme repose en paix. Son souvenir reste gravé dans nos coeurs.»

Aux familles et aux proches affligés par le décès de Vimal Basanta Lala, l'express présente ses sympathies.