Ile Maurice: Un mineur signale des agressions de son père

30 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Un enfant de 10 ans résidant dans la région de Cité Malherbes, à Curepipe, a rapporté des incidents survenus à son domicile en présence de sa mère. Selon le récit de l'enfant, des comportements violents répétés de son père ont eu lieu, affectant son bien-être physique et psychologique.

Le lundi 25 août, vers minuit, alors que l'enfant discutait calmement avec son frère dans sa chambre, son père s'est montré irrité à cause du bruit. Il a proféré des insultes à l'encontre de l'enfant et de son frère. Peu de temps après, alors que l'enfant dormait, son père est entré dans sa chambre et lui a assené plusieurs coups de poing dans le dos.

L'enfant a décrit cette expérience comme effrayante et douloureuse. Le mardi 26 août, l'enfant dit avoir de nouveau été agressé par son père. Cette fois-ci, il a été frappé à l'aide d'un bâton de bambou. L'enfant a immédiatement ressenti des douleurs importantes et a été très effrayé par l'agression répétée.

À la suite de cette agression, l'enfant a été transporté d'urgence à l'hôpital JNH, où il a été admis. Il y est resté deux jours pour recevoir des soins et un suivi médical adapté. Les blessures comprenaient des contusions et des douleurs dorsales persistantes. L'enfant a également reçu un accompagnement psychologique pour l'aider à surmonter le traumatisme subi.

