Congo-Kinshasa: Choléra à Kinshasa - L'accès au centre de traitement de Masina entravé par le mauvais état des routes

2 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des malades de choléra dans la zone de santé Masina 1, particulièrement dans l'aire de santé Abattoir 2, à Kinshasa, rencontrent des difficultés à accéder aux centres de traitement en raison de l'état impraticable des routes. Cette situation complique la prise en charge rapide des malades et augmente le risque de contamination au sein de leur entourage.

Jean Claude Ngokuingati, infirmier titulaire de l'aire de santé Abattoir 2, explique que les mauvaises conditions des voies d'accès représentent un obstacle majeur aux soins.

Les habitants de ce quartier sont hautement exposés au cholera parce qu'ils consomment majoritairement l'eau impropre de la rivière Ndjili. Le Choléra est une maladie liée à de mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement.

Le Programme élargi de vaccination (PEV) indique que des mesures globales sont en cours pour endiguer cette épidémie, qui fait actuellement rage dans plusieurs zones de santé de la capitale.

