Congo-Kinshasa: Kinshasa - 500 mètres déjà asphaltés sur les 2,7 km de l'avenue Gambela en réhabilitation

Au moins 500 mètres de l'avenue Gambela ont déjà été asphaltés sur les 2,7 kilomètres en cours de réhabilitation dans la commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa.

Des reporters de Radio Okapi l'ont constaté lundi 1er septembre, lors d'une ronde effectuée dans cette partie de la capitale.

L'évolution des travaux réjouit le chef du Bureau technique de contrôle (BTC), Audrey Kabuku Ifefo :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les travaux ont réellement progressé. En ce qui concerne la construction des caniveaux, nous avons déjà atteint 2,3 km. Pour la chaussée, la couche de roulement est coulée sur près de 500 mètres sur cette route large de 14,30 mètres».

Sur le tronçon situé entre les avenues Kasa-Vubu et Ngiri-Ngiri, des avancées sont également visibles, notamment avec le décapage et le décaissement.

Audrey Kabuku reconnaît que les travaux restants sont encore importants, mais souligne que la partie la plus difficile est déjà réalisée :

« Nous avons bien avancé. C'est une grande réalisation compte tenu du délai ».

De leur côté, les habitants des communes de Bumbu et de Ngiri-Ngiri concernées affirment leur satisfaction, malgré les perturbations causées par les travaux. Ils se réjouissent notamment de l'évacuation des remorques et véhicules, qui encombraient l'avenue Gambela.

« Je suis très content de voir l'évolution des travaux, et encore plus heureux de constater que tous les véhicules ont été évacués de l'avenue Gambela », a déclaré l'un d'eux.