Cote d'Ivoire: Coopération - Un projet de « ville verte » sur 1 300 hectares annoncé à Bonoua

Dans l'optique de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et les pays anglophones, le consul honoraire de la Côte d'Ivoire en Irlande, Dr Daithí Ó Murchú, a animé une conférence de presse le 30 août 2025, à Bonoua.

À cette occasion, il a présenté un ambitieux projet futuriste : la création d'une ville verte bâtie sur 1 300 hectares en Côte d'Ivoire, dont le lancement est prévu pour 2026. Daithí Ó Murchú a exprimé sa gratitude envers les autorités ivoiriennes qui lui ont confié la mission de représenter le pays en Irlande. « Nous travaillerons sans relâche à bâtir des collaborations afin que la Côte d'Ivoire s'affirme comme une terre d'opportunités, de paix et de progrès », a-t-il déclaré.

Le diplomate a indiqué avoir mobilisé des investisseurs anglophones désireux de soutenir des projets à caractère humanitaire, social, écologique et éducatif. Selon lui, ces initiatives s'inscrivent dans le Plan national de développement (Pnd) de la Côte d'Ivoire, qui fait de la durabilité, de la transition écologique et de l'inclusion sociale des priorités nationales.

Le projet de ville verte intégrera des logements durables, des programmes de « smart agriculture », ainsi que des applications de l'intelligence artificielle, avec pour objectif d'atteindre zéro émission carbone. Daithí Ó Murchú a également souligné que ces initiatives contribueront à l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi qu'au renforcement de l'habitat, de l'agriculture et des marchés locaux.

En septembre prochain, des délégations d'hommes d'affaires irlandais et canadiens sont attendues en Côte d'Ivoire afin de donner un coup d'accélérateur à ce projet ambitieux. « Notre mission est de faciliter le financement de projets capables de transformer la Côte d'Ivoire et d'assurer l'avenir des générations futures », a conclu le consul honoraire, tout en saluant le leadership du Président Alassane Ouattara.