Cote d'Ivoire: Cybercriminalité - Un homme interpellé avec plus de 180 millions de Fcfa

La somme de 181 000 000 Fcfa a été retrouvée sur un individu interpellé à Abidjan par la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (Plcc).

Plus de 100 téléphones portables ont également été saisis en sa possession. L'homme est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs cas de vols de téléphones.

Selon le témoignage d'une victime, qui a porté plainte, le suspect se faisait passer pour un policier.

La Plcc appelle à la vigilance et invite les citoyens à ne jamais communiquer leurs informations personnelles à des inconnus. Elle les encourage également à signaler toute tentative suspecte.