Togo: Paludisme - Un vaccin pour protéger les enfants

Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Togo va introduitre le vaccin antipaludique dans son Programme élargi de vaccination (PEV) de routine, devenant ainsi le 22e pays africain à le faire.

Selon le bureau de l'OMS-Togo, 325 800 doses ont été mises à disposition pour couvrir les besoins jusqu'à la fin de l'année, pour un investissement estimé à 1,354 million de dollars.

L'OMS a également mobilisé 370 000 dollars pour financer les coûts opérationnels liés à la campagne : coordination, formation du personnel, logistique et communication.

Le Togo a retenu le vaccin R21/Matrix-M, dont le prix est de 4 dollars le flacon, contre 10 dollars pour le RTS/S (Mosquirix).

Selon Hilaire Ouédraogo, représentant de l'OMS-Togo, ce choix allie accessibilité et efficacité : « Il s'agit d'un vaccin sûr, dont l'efficacité et l'innocuité ont été démontrées par plusieurs études. »

Le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au Togo. En 2024, le pays a enregistré plus de 2,18 millions de cas, dont 993 décès, parmi lesquels 70 % concernaient des enfants de moins de 5 ans.

La situation épidémiologique montre que cette tranche d'âge représente :

34 % des cas en 2021 et 32 % en 2023,

53 % des cas graves hospitalisés en 2022,

et près de 66 % des décès liés au paludisme en 2021 et 2023.

L'OMS estime que l'introduction du vaccin pour les jeunes enfants devrait permettre de réduire d'au moins 13 % la mortalité infantile due au paludisme.