Congo-Kinshasa: Condamnation de l'ex-ministre congolais de la justice - L'arroseur arrosé ?

Attendu pour le 27 août dernier, le verdict du procès de l'ex-ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, est finalement tombé le 2 septembre 2025, dans un climat de fortes tensions entre la police et les partisans de ce dernier, fortement mobilisés à son domicile et dispersés quelques heures plus tôt dans la matinée. Poursuivi pour détournement de deniers publics devant servir à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani, l'ex-ministre qui a été contraint à la démission du gouvernement après que le parlement a autorisé fin mai, des poursuites à son encontre, a été reconnu coupable des faits à lui reprochés et condamné par la Justice de son pays. Mais au-delà du verdict, le procès de ce membre du gouvernement congolais, est riche en enseignements.

La récurrence des procès de hauts dignitaires du régime, est un mauvais signal pour le gouvernement

D'abord, au regard des fonctions qu'il occupait au sein de l'Exécutif en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et si sa condamnation ne répond pas au principe de l'arroseur arrosé, cela y ressemble fort. Car, comme disait Valéry Madianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREFDL), « il était le chantre de la lutte contre la corruption. Il a été pris au piège lui-même ». Quoi qu'il en soit, Constant Mutamba qui a toujours clamé son innocence, crie à la cabale et dénonce un « complot politique » visant à briser sa carrière, mettant en cause l'indépendance de l'institution dont il avait pourtant la charge.

Mais, si du temps de sa toute puissance en tant que ministre d'Etat, il n'a pas pu opérer des réformes audacieuses à l'effet de mettre l'institution judiciaire au-dessus de tout soupçon, quelles chances a-t-il d'être entendu, aujourd'hui qu'il est lui-même à la barre? C'est dire si ce procès a aussi une valeur pédagogique. Car, comme le dit l'adage, « nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ». Et Constant Mutamba n'est pas la première personnalité de haut rang de l'Exécutif congolais à répondre devant la Justice de son pays. Avant lui, Vital Kamerhé, ancien président de l'Assemblée nationale et Directeur de cabinet du président Tshisekedi, avait été condamné en 2020, à vingt ans de travaux forcés et dix ans d'inéligibilité pour « détournement de fonds publics » et « corruption aggravée », avant de voir sa condamnation annulée en cassation. Mais dans un cas comme dans l'autre, on n'a pas entendu dire que le chef de l'Etat a interféré pour tirer d'affaire de très proches collaborateurs.

Et cela est à l'honneur du président Tshisékédi, si au-delà des considérations politiciennes, le message est de montrer qu'il n'y a pas d'intouchables en RDC en matière de Justice. Et le symbole est d'autant plus fort avec Constant Mutamba qu'il était, jusqu'au lancement des poursuites à son encontre, le patron de l'institution qui le juge aujourd'hui. C'est en cela que son jugement constitue un signal fort pour les caciques du régime qui se croient tout permis, certains disposant des biens de l'Etat comme d'un legs, oubliant qu'ils peuvent être rattrapés par leurs actes à tout moment.

Il appartient au président Tshisekedi de trouver aux maux de son pays, les remèdes appropriés

Autant dire que le verdict de son procès pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la corruption en RDC. Car, il faut le dire, la récurrence des procès de hauts dignitaires du régime, est un mauvais signal pour le gouvernement, si cela doit remettre en cause, la probité et l'intégrité des dirigeants au sommet de l'Etat. C'est à se demander si leur préoccupation première n'est pas de se remplir les poches au moment où le peuple tire le diable de la misère par la queue, et souffre le martyre d'une guerre qui peine à trouver une solution dans l'Est du pays.

Pour en revenir à Constant Mutamba, autant son procès déchaînait les passions en RDC où ses partisans restaient fortement mobilisés, autant on peut craindre que sa condamnation n'en rajoute aux tensions sociopolitiques dans un pays déjà confronté à une crise sécuritaire majeure. C'est le lieu de saluer l'action des religieux engagés dans la recherche d'un dialogue national inclusif, à l'effet de rabibocher les frères ennemis congolais. Et tout le mal qu'on leur souhaite, c'est de réussir là où les fruits des différentes médiations tardent à tenir la promesse des espoirs suscités. En tout état de cause, il appartient au président Tshisekedi de trouver aux maux de son pays, les remèdes appropriés. Et cela passe par une gouvernance vertueuse qui nécessite un nettoyage en règle, des écuries du locataire du palais de la Nation. C'est dire si cette lutte contre la corruption ne devrait pas se limiter au seul cas de Constant Mutamba. Et Dieu seul sait au sein de l'Exécutif congolais, combien ils sont à se lécher les doigts, après avoir trempé la main dans le miel de l'argent public.